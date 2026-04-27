Tomislav Franko preuzima vodstvo tvrtke PERI za Adriatic regiju

Nakon više od dva desetljeća u Wienerberger grupaciji, Tomislav Franko svoju karijeru nastavlja u koncernu PERI u kojem je preuzeo poziciju generalnog direktora tvrtke PERI oplate i skele d.o.o za Adriatic regiju.

Na novoj funkciji bit će odgovoran za cjelokupno vođenje poslovanja i strateški razvoj tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.

U PERI dolazi s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u građevinskom sektoru. Kao komercijalni direktor i član uprave grupacije Wienerberger bio je zadužen za razvoj poslovanja u regiji jugoistočne Europe.

”PERI prepoznajem kao kompaniju koja snažno spaja inženjering i inovacije što je danas ključno u građevinskoj industriji. Građevinski sektor prolazi kroz duboku transformaciju, a moj fokus bit će na implementaciji naprednih sistema koji izravno povećavaju produktivnost na gradilištima i smanjuju operativne troškove naših partnera. S velikim entuzijazmom okrećem se novom timu i novim prilikama”, izjavio je Tomislav Franko.

Grupacija sa sjedištem u njemačkom Weißenhornu danas djeluje globalno kroz 65 podružnica i 160 logističkih lokacija te zapošljava više od 9 tisuća ljudi. Njihova rješenja koriste se na gradilištima diljem svijeta od stambenih i poslovnih objekata do infrastrukturnih projekata poput mostova, tunela i prometnica.

Hrvatska podružnica pokriva tržišta Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, uz mrežu ureda u Imotskom, Solinu, Osijeku, Sarajevu i Mariboru. Tvrtka je prošle godine obilježila 20 godina poslovanja, preseljenjem u novu upravnu zgradu i modernizirani logistički centar u Velikom Trgovišću.

Dolaskom Tomislava Franka na čelo Adriatic poslovanja, PERI dodatno potvrđuje fokus na jačanje regionalne prisutnosti i razvoj tržišta u skladu s rastućim potrebama građevinske industrije.

Među značajnijim projektima u Hrvatskoj ističu se Zračna luka Franjo Tuđman, Žičara Sljeme, Luka Gaženica u Zadru, TE Sisak, nogometni kamp Rujevica te kampus Sveučilišta u Rijeci, mostovi na Dravi i Čiovu, Most Ston i Vijadukt Prapratno u okvirima izgradnje Pelješkog mosta.

Tvrtka je sudjelovala i u obnovi objekata oštećenih u potresu, uključujući zgradu Državnog hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu, Opću bolnicu Sisak te crkvu u Žažini.