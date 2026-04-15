S 22 godine osnovali startup i postali milijarderi. Sada se součavaju s prevarama zaposlenika i špijunima iz Sjeverne Koreje

Startup za treniranje umjetne inteligencije Mercor, koji su 2023. osnovali poduzetnici u dvadesetima, eksplodirao je do godišnjeg prihoda od milijardu dolara već u rujnu. Sada se suočava s nizom izazova, uključujući zaposlenika koji je krao novac, sigurnosne propuste i probleme u razvoju organizacijske kulture.

Tijekom sastanka sa svim zaposlenicima ranije ove godine u AI startupu Mercor, tada 22-godišnji milijarder i izvršni direktor Brendan Foody prikazao je slajd s jednom riječju: prijevara.

Jedan zaposlenik pronevjerio je sredstva tvrtke, rekao je Foody na sastanku s više od 200 zaposlenika. Osoba je u međuvremenu dobila otkaz. Takvo ponašanje neće se tolerirati, poručio je Foody, prema riječima četvero ljudi upoznatih sa sastankom.

Foody nije otkrio identitet zaposlenika niti iznos ukradenog novca. No Forbes doznaje da je riječ o zaposleniku zaduženom za jednog od ključnih klijenata tvrtke, kompaniju Anthropic, za koju Mercorovi suradnici izrađuju podatke za treniranje kako bi pomogli u razvoju Claudea. Više bivših zaposlenika tvrdi da je taj menadžer angažirao brata i oca kao “stručnjake” te im isplatio stotine tisuća dolara kroz tzv. bonus isplate. Prijavljen je krajem prosinca nakon što je otkriveno da su izvođači primali veće isplate nego što je Anthropicu bilo naplaćeno za pojedine projekte generiranja podataka, navode dva izvora. Anthropic, dodaju, nije bio upoznat s incidentom.

Mercor je na kraju uspio vratiti sporni novac i incident nije uzrokovao financijsku štetu klijentima, rekla je glasnogovornica tvrtke Heidi Hagberg za Forbes. Bivši voditelj klijenta Anthropic odbio je komentirati, kao i sam Anthropic.

Škvadra iz debatnog kluba

Ovo je samo jedan u nizu problema koje više od desetak bivših zaposlenika opisuje kao operativne propuste u Mercoru, brzo rastućem startupu koji je okupio 50.000 visokokvalificiranih stručnjaka – doktora znanosti, pravnika, bankara, znanstvenika i programera – za izradu podataka za treniranje za velike AI laboratorije poput OpenAI-ja. Unatoč problemima, rast je impresivan: u rujnu 2025. godišnji prihod premašio je milijardu dolara, odnosno oko 83,3 milijuna dolara mjesečno.

Mercor su 2023. osnovala trojica prijatelja koji su se upoznali u srednjoškolskom debatnom timu, a brzo je postao simbol nove generacije AI startupova iz Silicijske doline koje vode iznimno mladi i bogati osnivači. Foody, tehnički direktor Adarsh Hiremath i predsjednik uprave Surya Midha imali su 22 godine kada su u listopadu postali najmlađi self-made milijarderi na svijetu, nakon što su prikupili 350 milijuna dolara ulaganja uz valuaciju od 10 milijardi dolara.

Uz prijevaru, tvrtka se suočila i s nizom sigurnosnih problema. Pet bivših zaposlenika navodi da su još od studenog 2024. postojale sumnje da su za Mercor radili operativci iz Sjeverne Koreje koristeći ukradene identitete kako bi zaobišli provjere. U nekim slučajevima, navodno su radili na projektima za američke AI laboratorije poput Anthropica. Interno su ih nazivali “NK”, a smatrani su među najboljima u zadacima programiranja.

Radili su i po 80 sati tjedno i isporučivali iznimno kvalitetan kod, rekao je jedan izvor.

Otkrivanje poslovnih tajni

Jedan od prvih sumnjivih bio je voditelj projekta kojem se vjerovalo i koji je imao veliku odgovornost. Sumnje su potvrđene sustavima za detekciju prijevara, nakon čega je otpušten.

Jedan bivši zaposlenik opisao je kako je pregledavao video intervjue kandidata, očekujući osobu koja radi iz kućnog ureda. Umjesto toga, vidio je prostor nalik uredu s više ljudi u pozadini, svi s istim slušalicama. Kod drugog kandidata pojavio se isti prizor iz druge perspektive. Tvrtka je potom testirala različite sustave provjere identiteta i uspostavila tim za borbu protiv prijevara. Danas surađuje s tvrtkom Persona za provjeru identiteta i tvrdi da ima vodeće sustave detekcije u industriji.

Problem infiltracije iz Sjeverne Koreje nije ograničen na Mercor. Godinama se pokušava ubaciti radnike u američke tvrtke putem remote poslova kako bi novac završio u financiranju ilegalnih programa. U Mercoru su postojale zabrinutosti da su takvi operativci mogli vidjeti koje vrste podataka AI kompanije najviše cijene – informacije koje se smatraju poslovnom tajnom.

Problemi s organizacijskom kulturom i zadovoljstvom zaposlenika navodno su započeli u svibnju 2025., kada je Mercor zaposlio Sundeepa Jaina, bivšeg šefa proizvoda u Uberu, kao prvog predsjednika s ciljem razvoja poslovanja.

Tvrtka se suočila i s ozbiljnijim sigurnosnim incidentom povezanima s hakerskim napadom na projekt LiteLLM. Meta je privremeno pauzirala suradnju s Mercorom dok istražuje incident, a i drugi klijenti poput OpenAI-ja preispituju suradnju.

Osim toga, Mercor je pogođen s najmanje šest tužbi izvođača koji tvrde da je zbog nemara tvrtke došlo do curenja osjetljivih podataka, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i osobne podatke.

Ulog je velik. Tržište podataka za treniranje umjetne inteligencije iznimno je konkurentno, a klijenti mogu brzo promijeniti dobavljača. Među konkurentima su Scale, Invisible Technologies, Surge, Turing AI, ali i novi igrači poput micro1 i Handshakea koji brzo osvajaju tržišni udio.

Kako je Mercor narastao s manje od 40 zaposlenih prije godinu dana na gotovo 300, bivši zaposlenici tvrde da se kultura u tvrtki dramatično promijenila. Opisuju intenzivan “996” način rada, u kojem je uobičajeno raditi od devet ujutro do devet navečer, šest dana u tjednu. Prioriteti i opseg projekata brzo se mijenjaju, a rokovi su često skraćeni i nerealni. Jedan viši izvršni direktor navodno obilazi ured u 21 sat i bilježi tko nije za radnim stolom, tvrde dvoje bivših zaposlenika. Nakon nagle promjene u strukturi plaća za neke voditelje projekata, uslijedio je i val odlazaka, prema više izvora.

“Ne propisujemo radno vrijeme, ali očekujemo da zaposlenici rade naporno i prate tempo naših klijenata, koji su među najvažnijim kompanijama na svijetu”, rekla je glasnogovornica Mercora Heidi Hagberg. “Takav intenzitet nije za svakoga i to je u redu.”

Promjena načina nagrađivanja

Promjene su, čini se, započele u svibnju 2025., kada je Mercor zaposlio Sundeepa Jaina, bivšeg šefa proizvoda u Uberu, kao prvog predsjednika s ciljem razvoja poslovanja. Jain je bio zadužen za zapošljavanje, upravljačke procese te unaprjeđenje praćenja i izvještavanja podataka prema klijentima. Njegovim dolaskom promijenjene su interne strukture i procesi. U listopadu je izmijenio model nagrađivanja za voditelje strateških projekata (SPL), koji upravljaju budžetima i angažiraju stručnjake za projekte označavanja podataka. Prema izvorima, SPL-ovi su ranije bili izravno vezani uz profit – dobivali su pet posto u gotovini i dodatnih 10 posto u vlasničkim udjelima, na projektima s maržama većim od 30 posto. Novi sustav ukinuo je provizije vezane uz prihod i uveo bonuse temeljene na ocjenama učinka.

Prema riječima glasnogovornice, novi model omogućio je da najbolji zaposlenici zarađuju više, dok oni slabiji zarađuju manje, što je uobičajena praksa u brzo rastućim startupovima. No dio zaposlenika smatrao je sustav subjektivnim i nepravednim, a neki tvrde da su dobili manje nego što im je obećano.

“Plaće u Mercoru su među najvišima na tržištu i uvijek su u skladu s ponudama koje su zaposlenici dobili”, rekla je Hagberg.

Nekoliko mjeseci nakon Jainova dolaska, suosnivač i operativni direktor Surya Midha povukao se iz svakodnevnog poslovanja i u listopadu 2025. preuzeo ulogu predsjednika uprave. U međuvremenu je tehnički direktor Adarsh Hiremath unaprijeđen u suizvršnog direktora, s fokusom na razvoj novih rješenja za automatizaciju poslovnih procesa klijenata.

Izrazito kompetitivna kultura

Dvoje bivših zaposlenika tvrdi da između Foodyja i Hirematha postoje nesuglasice te da rijetko komuniciraju i rade na različitim katovima.

“Brendan i Adarsh su najbolji prijatelji još od srednje škole. Svakodnevno razgovaraju i dijele zajedničku viziju”, istaknula je Hagberg.

Tvrtka je, prema riječima zaposlenika, poticala i izrazito kompetitivnu kulturu. U internom upitniku zaposlenici su anonimno pozivani da ocjenjuju kolege i odgovore na pitanje tko “snižava standarde”, uz napomenu da će odgovore vidjeti samo vodeći ljudi kompanije. Također su trebali navesti i one koji “podižu standarde”.

Unatoč svemu, barem jedan bivši zaposlenik dobro je prošao nakon odlaska. Prema izvorima, osoba optužena za pronevjeru već je osigurala ulaganje fonda BoxGroup za novi startup koji bi trebao razviti potpuno autonomnu tvrtku u marketingu. Samo na temelju ideje, investitori su uložili 1,5 milijuna dolara. Tvrtka nije odgovorila na upit za komentar.

Rashi Shrivastava, novinar Forbesa (link na originalan članak)