Slovenac sa samo 29 godina došao do 400 zaposlenih, 100 milijuna prihoda i 150 milijuna korisnika

Miha Jagodic u sedam godina izgradio je Bloq.it, jednu od najbrže rastućih kompanija u europskoj industriji pametnih paketomata.

S Mihom Jagodicem Forbes Slovenija razgovarao je u ponedjeljak, dan prije nego što je nakon prvog slovenskog Forbesova izbora 30 ispod 30 ušao i na europsku listu. Jagodic je suosnivač i direktor startupa Bloq.it, koji je osnovao zajedno s Portugalcima Joãom Lopesom i Ricardom Carvalhom.

U sedam godina izgradili su tvrtku vrijednu oko 200 milijuna eura, zapošljavaju 400 ljudi, ove godine očekuju više od 100 milijuna eura prihoda i više od 150 milijuna korisnika. Tvrtka ima sedam ureda i četiri proizvodne jedinice u Europi.

Na početku radiš sve

Put do toga bio je naporan. “Počeci su teški jer su vrlo nejasni. Tada sam se preselio u Lisabon, prikupili smo nešto novca, imali veliku odgovornost, ali nismo imali što pokazati. Postoji svakodnevni pritisak koji nosiš sa sobom u svemu što radiš. Svaki dan te podsjeća da si tu s razlogom, ali taj razlog možda nije opravdan. Počeci su za nas bili teški i zato što je za hardver vrlo teško dobiti početni kapital,” kaže Jagodic.

U početku su trojica suosnivača radila sve – od računovodstva do održavanja. “Sjećam se da smo ponekad vikendom sami išli u Francusku popravljati paketomat.”

Dosad su prikupili 35 milijuna eura rizičnog kapitala. Što Jagodic savjetuje onima koji ga traže?

Kako uvjeriti investitore?

“Kada znate da će tvrtka u budućnosti trebati investiciju, ne smijete čekati trenutak kada vam novac stvarno zatreba. Vrlo je važno ranije uspostaviti kontakt s investitorima, predstaviti tvrtku i izgraditi povjerenje. S druge strane, iznimno je važno fokusirati se na prihode. Tvrtke se bave mnogim stvarima – organizacijom, razvojem inovativnih proizvoda – sve je to odlično. Ali shvatio sam da su razgovori lakši ako tvrtka ima dobre prihode,” savjetuje Jagodic.

Dosad su kapital tražili kod privatnih investitora, no Jagodic ne isključuje mogućnost izlaska na burzu. “Nema razloga da ne vjerujemo da Bloq.it može postati jednorog, tvrtka vrijedna više od milijardu dolara. Imamo sve uvjete, imamo klijente s dosegom koji nam to mogu omogućiti, imamo i vrlo snažan tim ljudi koji su radili u tvrtkama poput Amazona, Googlea i Applea. Vjerujemo da možemo postati dovoljno veliki i jednog dana, možda za pet godina, izaći na burzu,” odgovara Jagodic na pitanje planiraju li IPO.

Dosad su rasli organski, ali razmišljaju i o akvizicijama. Kada je riječ o razvoju novih proizvoda, Šenčurjan kaže da “idemo iz klasičnih paketomata i u druge proizvode koji će korisnicima omogućiti da na najjednostavniji način preuzmu pakete izvan svog doma”.

Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija.