Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo

Kako AI alati za programiranje doživljavaju snažan uzlet, dvogodišnji startup Lovable sada vrijedi 6,6 milijardi dolara, čime su njegovi suosnivači Anton Osika (35) i Fabian Hedin (26) postali milijarderi.

Suosnivači Lovablea sada su milijarderi, nakon što je popularni startup za tzv. “vibe coding” prikupio novu rundu financiranja koja je njegovu valuaciju podigla na 6,6 milijardi dolara, što je trostruko više u manje od šest mjeseci. U srpnju je postao najbrže rastući softverski startup u povijesti.

Tvrtka sa sjedištem u Stockholmu objavila je u četvrtak da je prikupila 330 milijuna dolara u rundi financiranja koju su predvodili CapitalG i Menlo Ventures, uz sudjelovanje fondova poput Khosla Venturesa, Accela i EQT-a. Ovom rundom ukupno financiranje startupa naraslo je na 550 milijuna dolara.

Forbes procjenjuje da suosnivači, Anton Osika (35) i Fabian Hedin (26), imaju približno 24-postotni udio u kompaniji, što njihovo bogastvo diže na oko 1,6 milijardi dolara. Hedin je tako postao jedan od najmlađih europskih milijardera koji su bogatstvo stekli sami, tek nekoliko mjeseci iza još jednog švedskog AI istraživača, Arvida Lunnemarka, suosnivača AI alata za programiranje Cursor, koji je postao milijarder u studenom u dobi od 26 godina. Hedin se tako pridružuje skupini od samo 12 drugih samostalno stečenih milijardera mlađih od 30 godina u svijetu.

Osam milijuna korisnika u godinu dana

Oba osnivača planiraju donirati 50 posto zarade od eventualnog izlaska iz vlasništva u dobrotvorne svrhe. “Fabian i ja obvezali smo se da će vrlo velik dio vrijednosti koju izgradimo kroz Lovable biti usmjeren na to da prijelaz čovječanstva prema superinteligentnoj umjetnoj inteligenciji prođe dobro i bude koristan za ljude koji će kroz to razdoblje živjeti”, rekao je Osika za Forbes u srpnju.

Lovableov AI alat za programiranje omogućuje svakome da izgradi internetske stranice i aplikacije samo uz pisani opis. Osika je tvrtku pokrenuo 2023. godine nakon što je AI alat za programiranje koji je razvijao u slobodno vrijeme gotovo preko noći dospio na vrh GitHubove ljestvice najpopularnijih projekata. Vidjevši trenutačan uspjeh alata, Osika je angažirao bivšeg kolegu Hedina kao suosnivača i tehničkog direktora te u listopadu 2023. osigurao osam milijuna dolara početnog financiranja od fonda rizičnog kapitala Hummingbird. Dvojac je u studenom 2024. lansirao svoj alat za “vibe coding”. Prošli mjesec Osika je rekao da tvrtka ima osam milijuna aktivnih korisnika, više nego trostruko u odnosu na 2,3 milijuna korisnika u srpnju, kada je tvrtka Forbesu rekla da ostvaruje oko milijun dolara dnevno od pretplata.

U srpnju je Lovable dosegnuo 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda od pretplata, i to unutar osam mjeseci od lansiranja, nadmašivši startup za sigurnost u oblaku Wiz i HR platformu Deel, kojima je za isti iznos trebalo 18 mjeseci, odnosno nešto manje od dvije godine. Izravni konkurent Replit dosegnuo je 150 milijuna dolara godišnjeg prihoda u rujnu, unutar godinu dana od lansiranja svog AI alata za programiranje.

Nova era AI alata

AI alati za programiranje ove su godine doživjeli ogroman rast: Cursor je u studenom prikupio 2,3 milijarde dolara uz valuaciju od 30 milijardi dolara, čime su njegova četiri suosnivača postala milijarderi, dok je Cognition u rujnu dosegnuo valuaciju od 10,2 milijarde dolara nakon što je prikupio više od 400 milijuna dolara. No Lovable se razlikuje od AI startupova za programiranje poput Cursora i Cognitiona, koji su usmjereni na profesionalne programere. Lovable je nadmašio izravne konkurente koji se fokusiraju na potencijalno mnogo veći krug korisnika koji ne znaju programirati, uključujući Replit, koji je posljednji put prikupio 250 milijuna dolara uz valuaciju od tri milijarde dolara u rujnu, i StackBlitz, koji je u siječnju prikupio 105 milijuna dolara uz procijenjenu valuaciju od 700 milijuna dolara.

Ipak, konkurencija ostaje žestoka jer se uključuju i veliki tehnološki igrači: Figma i Squarespace razvili su vlastite alate za pisanje koda, dok je Wix u lipnju kupio startup za “vibe coding” Base44 za 80 milijuna dolara. Google je u srpnju platio 2,4 milijarde dolara kako bi preuzeo osnivače alata za “vibe coding” Windsurf (preostalu imovinu startupa kasnije je kupio Cognition za procijenjenih 250 milijuna dolara), dok OpenAI i Anthropic svoje alate za programiranje prodaju izravno korisnicima.

“Mislim da su mnogi od nas u srži graditelji, ali mogućnost pisanja koda ili pristup kapitalu bili su presudni elementi digitalnog svijeta, a sada ulazimo u novu eru”, rekao je Osika ranije ove godine.

