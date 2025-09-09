Ovo je 10 najmlađih milijardera na Forbesovoj listi 400 za 2025.

Četvero od deset najmlađih članova ovogodišnjeg poretka po prvi su put uvršteni na listu – uključujući i najmlađeg od svih.

Prosječni milijarder na Forbes 400 listi najbogatijih Amerikanaca ima 70 godina, a 23 člana su u svojim devedesetima, među njima i magnat za zemljište i drvnu industriju Archie Aldis Emmerson, najstariji s 96 godina. No, nekolicina sretnika uspjela je skupiti barem 3,8 milijardi dolara – ovogodišnji rekordno visoki minimalni prag – dok su još uvijek relativno mladi.

Na ovogodišnjoj listi nalazi se 33 milijardera mlađa od 50 godina, u odnosu na 26 u 2024. godini. Najmlađih deset ima 42 godine ili manje – isto kao i lani, zahvaljujući četvorici novih članova. Najmlađi od svih, osnivač Surge AI-a Edwin Chen (37 godina), debitirao je ove godine, kao i suosnivač Robinhooda Vlad Tenev (38), rani investitor u AppLovin Eduardo Vivas (39) i suosnivač Coreweavea Brian Venturo (40). (Peti, Tenevov partner iz Robinhooda Baiju Bhatt, također 40, vratio se na Forbes 400 nakon što se jednom ranije pojavio 2021.)

Chen, Tenev, Vivas i nasljednik Walmarta Lukas Walton – koji je lani bio najmlađi milijarder – jedini su ovogodišnji tridesetogodišnjaci, čime njihov broj raste na četiri, s dva u 2024. godine, jer je investitor Josh Kushner (40) „ostarjevši“ ispao iz grupe. Iako je Kushner sin njujorškog nekretninskog mogula Charlesa Kushnera, bogatstvo je stekao vlastitim VC fondom Thrive Capital, pa Walton ostaje jedini od deset najmlađih na listi 2025. koji je naslijedio svoje bogatstvo.

Ukupno, ovih deset mladih milijardera vrijedni su gotovo 357 milijardi dolara, u odnosu na 273 milijarde godinu ranije. Veći dio tog iznosa – i gotovo svih 84 milijarde rasta – pripada jednoj osobi: Marku Zuckerbergu. Četrdesetjednogodišnji šef Mete treći je Amerikanac po bogatstvu. Nakon što se u protekloj godini povećalo za 72 milijarde na 253 milijarde dolara.

Deset najmlađih članova Forbes 400 za 2025.

(Neto vrijednosti na dan 1. rujna 2025.)

10. Nathan Blecharczyk

Dob: 42 | Neto vrijednost: 8,7 mlrd $ | Izvor bogatstva: Airbnb

Najmlađi od trojice milijardera – osnivača Airbnb-a, koji su svi na Forbes 400 listi. Pokrenuo je platformu za iznajmljivanje prije 18 godina s madracem na podu stana; od tada su domaćini ugostili dvije milijarde gostiju u više od 220 zemalja. Nekada prvi Airbnb-ov inženjer, i dalje vodi sve tehničke aspekte.

9. Mark Zuckerberg

Dob: 41 | Neto vrijednost: 253 mlrd $ | Izvor bogatstva: Facebook

Njegovu godinu obilježile su turbulencije – od reorganizacije uprave Mete do utrke za dominacijom u AI-u. U lipnju je potrošio 14 milijardi dolara na 49 posto Scale AI-a i postavio njezina suosnivača na čelo novog AI laboratorija Mete. Dvoje vrhunskih AI stručnjaka dobilo je od njega milijardske ugovore, a zaposlio je i 18 ljudi iz OpenAI-a. Dionice Mete, matične tvrtke Facebooka (koji je pokrenuo u studentskoj sobi na Harvardu), porasle su 42 posto od prošlogodišnje liste, čime mu je bogatstvo naraslo za 72 milijarde dolara.

Uvjerljivo najbogatiji mladi milijarder Mark Zuckerberg i predsjednik Donald Trump; Foto: Saul Loeb / AFP)

8. Dustin Moskovitz

Dob: 41 | Neto vrijednost: 12 mlrd $ | Izvor bogatstva: Facebook

Pokrenuo je Facebook 2004. sa Zuckerbergom, tada cimerom. Bio je programer i CTO prije nego što je 2008. otišao i osnovao softversku tvrtku Asana, izlistanu na burzi 2020. Sa suprugom vodi zakladu Good Ventures sa osam milijardi dolara imovine i već su donirali gotovo 3,9 milijardi.

7. Brian Venturo

Dob: 40 | Neto vrijednost: 4,2 mlrd $ | Izvor bogatstva: Cloud computing

Suosnivač i direktor strategije CoreWeavea, koji je počeo kao kripto-rudarska tvrtka, a prerastao u snažnog igrača AI cloud infrastrukture. Venturo se pojavio na listi Forbes 400 zahvaljujući izlasku tvrtke na burzu u ožujskom IPO-u. Ona vrijedi gotovo 50 milijardi, pri čemu on ima sedam postotni udio.

6. Baiju Bhatt

Dob: 40 | Neto vrijednost: 6 mlrd $ | Izvor bogatstva: Aplikacija za trgovinu dionicama

Sin indijskog imigranta znanstvenika koji je radio u NASA-a. Odrastao je u skromnim uvjetima, a 2013. s Vladom Tenevom osnovao Robinhood. Tvrtku su izlistali 2021. tijekom vrhunca „meme“ manije. Bhatt je bio supredsjednik do 2020., potom kreativni direktor. Povukao se 2024., ali ostaje u upravi i drži šest posto udjela. Dionice su u godinu dana skočile 400 posto zahvaljujući kriptu, novim proizvodima i prihodu od tri milijarde dolara.

5. Josh Kushner

Dob: 40 | Neto vrijednost: 5,2 mlrd $ | Izvor bogatstva: Rizični kapital

Potječe iz nekretninske dinastije, suprug je manekenke Karlie Kloss i šogor Ivanke Trump. Ipak, sam je izgradio Thrive Capital, fond koji upravlja s više od 15,5 mlrd $ imovine i uložio u uspješnice poput Stripea i OpenAI-a.

Josh Kushner i Karlie Kloss; Foto: Dia Dipasupil / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

4. Eduardo Vivas

Dob: 39 | Neto vrijednost: 3,8 mlrd $ | Izvor bogatstva: Marketinški softver, mobilne igre

Napustio školu u 10. razredu (odgovara drugom razredu srednje škole u Hrvatskoj, op.a.) i radio u skladištu prije nego što je pokrenuo Bright.com, platformu za zapošljavanje s AI-em, koju je LinkedIn kupio 2014. Također je suosnovao Social Hour i prodao ga za 51,5 milijuna dolata. Rano se uključio u AppLovin i danas njegov udio vrijedi 3,5 milijardi dolara.

3. Lukas Walton

Dob: 38 | Neto vrijednost: 39,8 mlrd $ | Izvor bogatstva: Walmart

Unuk osnivača Walmarta Sama Waltona, naslijedio je trećinu imovine oca nakon njegove smrti 2005. Kao netko tko je imao rak kao dijete, posvetio se održivim ulaganjima kroz svoj fond Builders Vision, koji je od pokretanja 2021. godine plasirao više od tri milijarde dolara.

2. Vlad Tenev

Dob: 38 | Neto vrijednost: 5,8 mlrd $ | Izvor bogatstva: Aplikacija za trgovinu dionicama

CEO Robinhooda, platforme koja danas ima 26 milijuna korisničkih računa. Kripto čini više od trećine prihoda, dok novi proizvodi (od kreditnih kartica do IRA-a) pretvaraju Robinhood u, kako Tenev kaže, „klopku za trgovinu bilo čime“.

1. Edwin Chen

Dob: 37 | Neto vrijednost: 18 mlrd $ | Izvor bogatstva: Umjetna inteligencija

Studirao matematiku, računalne znanosti i lingvistiku na MIT-u, radio u Googleu, Facebooku i Twitteru. 2020. pokrenuo Surge AI kako bi poboljšao kvalitetu podataka za treniranje AI-a. Bez vanjskih investicija došao je do milijardu dolara godišnjih prihoda u pet godina. Forbes procjenjuje da tvrtka vrijedi 24 milijarde dolara, a Chenovih 75 posto udjela vrijedi 18 milijardi.

