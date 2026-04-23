Hoće li se bivši gradonačenik New Yorka kandidirati za prvog čovjeka Tirane?

Bivši američki policajac, čiji su mandat obilježile korupcijske afere, postao je državljanin Albanije i prijavio prebivalište u Tirani, no motivi su dalje su najasni.

Mala općina u glavnom gradu Albanije dobila je novog stanovnika: bivšeg gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa, koji je ujedno postao i punopravni državljanin. No ključno pitanje ostaje: zašto?

Adams je privukao međunarodnu pozornost kada je stekao albansko državljanstvo, ali sada je otišao korak dalje, formalno se prijavio kao stanovnik u svojoj novoj četvrti te dao otiske prstiju i fotografiju za svoju novu osobnu iskaznicu i albansku putovnicu.

Florian Pullazi, čelnik Administrativne jedinice br. 2, gdje Adams sada službeno živi, nije potvrdio za Politico hoće li Adams doista živjeti u Tirani niti koji su mu bili motivi za dobivanje državljanstva i putovnice. Ipak, rekao je da Adamsovo dobivanje državljanstva odražava “duge i duboke veze između grada New Yorka i albanske zajednice u SAD-u”. U objavi na društvenim mrežama Pullazi je bivšeg gradonačelnika opisao kao “velikog prijatelja Albanaca”, “političara poznatog po usmjerenosti na javne poslove” i “bivšeg kapetana Policijske uprave New Yorka”.

Albanska putovnica, koja je 2025. godine prema Henley Passport Indexu rangirana na 43. mjestu u svijetu, omogućuje nositelju bezvizni ulazak ili vizu po dolasku u 123 zemlje. Iako Albanija nije članica Europske unije, njezina putovnica omogućuje boravak u schengenskom prostoru do 90 dana bez vize. Što se tiče prava unutar zemlje, Adams će moći živjeti i raditi u Albaniji, glasati, kupovati poljoprivredno zemljište, koristiti lokalni zdravstveni sustav pa čak i kandidirati se na lokalnim ili nacionalnim izborima.

Poslovni interesi

U lokalnim krugovima pojavile su se i spekulacije da bi Adams mogao biti kandidat za gradonačelnika Tirane, s obzirom na to da je aktualni gradonačelnik Erion Veliaj već više od godinu dana u zatvoru zbog optužbi za korupciju i financijske malverzacije.

No jedna osoba bliska Adamsu, koja je željela ostati anonimna kako bi mogla slobodno govoriti, rekla je da to nije slučaj. Prema toj osobi, nije bilo razgovora o Adamsovoj kandidaturi za javnu funkciju u Albaniji te da se pretpostavlja kako je državljanstvo zatražio iz poslovnih razloga.

Alisa Roever, bivša manekenka i Adamsova prijateljica koja s njegovim bratom vodi humanitarnu organizaciju, također je rekla da nema šanse da se bivši gradonačelnik kandidira za javnu funkciju u Albaniji. Nekoliko drugih izvora navelo je da vjeruju kako je ovaj potez povezan s poslovnim interesima i “izvrsnim odnosima” koje Adams ima u toj zemlji.

Sastanak s Edijem Ramom

Eric Adams, bivši njujorški policajac, bio je gradonačelnik New Yorka od 1. siječnja 2022. do kraja 2025. godine. Mandat mu je bio obilježen korupcijskim skandalima, od kojih su neki uključivali međunarodne veze. Protiv bivšeg gradonačelnika podignuta je optužnica u rujnu 2024., u kojoj ga se teretilo da je činio političke usluge turskim vladinim operativcima u zamjenu za mito, poput znatno sniženih avionskih karata i besplatnih boravaka u luksuznim hotelima.

Optužnica je prošle godine odbačena od strane Ministarstva pravosuđa bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u sklopu dogovora koji je predsjedavajući sudac opisao kao nešto što “nalikuje pogodbi” između Trumpa i bivšeg gradonačelnika. U to vrijeme Adams se sastao s albanskim premijerom Edijem Ramom, koji se i sam suočava s optužbama za korupciju od strane domaće oporbe. Tijekom posjeta razgovarali su o razvoju turizma i poslovanja između dviju zemalja, kao i o uspostavi izravne zračne linije za New York, koja još nije uspostavljena

Kriteriji za državljanstvo

Adams je albansko državljanstvo dobio 10. travnja, posebnom uredbom albanskog predsjednika Bajrama Begaja. Državljanstvo se dobiva putem obiteljskih veza ili nakon višegodišnjeg službenog boravka u zemlji, uz polaganje ispita iz jezika i povijesti. No u posebnim slučajevima može se ubrzano dodijeliti zbog značajnog doprinosa zemlji u području znanosti, gospodarstva ili, kao u slučaju globalne pop zvijezde kosovsko-albanskog podrijetla Due Lipe 2022., kulture. Nije poznato pod kojim ga je uvjetima Adams dobio.

Što se tiče njegove nove četvrti, Administrativne jedinica br. 2, nju karakteriziraju petokatnice iz komunističkog razdoblja, tržnica, baletna škola i sajam rabljene odjeće. Među poznatim stanovnicima su bivši premijeri i predsjednici, međunarodno priznata sopranistica Inva Mula, a sada i Adams.