Zohran Mamdani drugačiji je gradonačelnik New Yorka. Kolika mu je imovina?

Zohran Mamdani novi je gradonačelnik New Yorka. Prvi musliman i najmlađi gradonačelnik New Yorka u zadnjih 100 godina. Ima 34 godine, sin je profesora s Columbia Universityja i filmske redateljice odlučan u namjeri da preraspodijeli bogatstvo New Yorka.

Unatoč najboljim naporima predsjednika Donalda Trumpa, stare garde Demokratske stranke i više od dvadeset milijardera iz cijele zemlje, Zohran Mamdani, 34-godišnji zastupnik u državnoj skupštini i demokratski socijalist, bit će sljedeći gradonačelnik New Yorka, najvećeg američkog grada. Njegova uvjerljiva pobjeda nad bivšim guvernerom države New York Andrewom Cuomom i republikanskim kandidatom Curtisom Sliwom – kada je Associated Press proglasio pobjednika u 21:34 u utorak navečer, Mamdani je imao nešto više od 50 posto glasova prema Cuomovih 41,3 posto, uz 75 posto prebrojanih – dolazi nakon žestoke kampanje u kojoj su korišteni AI-generirani videozapisi, poplava novca iz političkih akcijskih odbora i burne rasprave o priuštivosti života.

Sada će čovjek koji je zamišljao Ameriku bez milijardera i obećao povećati poreze bogatima, učiniti gradske autobuse besplatnima i zamrznuti rast stanarina u nekim stanovima, upravljati kapitalističkim duhom Wall Streeta.

Kad preuzme dužnost 1. siječnja 2026., Mamdanijeva će se plaća gotovo udvostručiti – s oko 142.000 dolara koliko je zarađivao kao državni zastupnik na otprilike 260.000 dolara kao gradonačelnik. Osim toga, uštedjet će na stanarini ako se preseli u Gracie Mansion, službenu gradonačelničku rezidenciju. Sve to pomoći će povećati njegovu neto imovinu, koja trenutačno uglavnom uključuje zemljište u Ugandi, njegovoj rodnoj zemlji. Forbes je još u lipnju, prije nego što je osvojio demokratsku nominaciju, detaljno istražio njegovu karijeru i financije.

Utjecajni roditelji

(Nastavak teksta američki Forbes objavio je u lipnju, dok je Mamdani još bio gradonačelnički kandidat)

Na panelu u Harlemu u veljači, zastupnik države New York Zohran Mamdani raspravljao je o prijedlogu zakona kojim bi se Columbia Universityju oduzele razne porezne olakšice, a prihod preusmjerio za financiranje gradskog sveučilišnog sustava. Mamdani poznaje Columbiju – njegov otac, koji je diplomirao na Harvardu, ondje je cijenjeni profesor, a on je odrastao u stanovima u vlasništvu sveučilišta. “Columbia nam je bila prvi stanodavac”, rekao je okupljenima, prema studentskim novinama.

Danas Mamdani, demokratski socijalist, s ponosom odbacuje elitne krugove u kojima je odrastao – njegova majka, također školovana na Harvardu, nagrađivana je redateljica. Mamdani živi u stanu s reguliranom najamninom, nema automobil i u financijskoj prijavi navodi samo jedan veći imovinski element: nekoliko jutara zemlje u rodnoj Ugandi, koju je stekao prije najmanje deset godina. Njegova kampanja, koja vješto koristi društvene mreže, dovela ga je do izjednačenog položaja u anketama s drugim glavnim kandidatom, bivšim guvernerom Cuomom, koji se predstavlja kao iskusna ruka u nemirnim vremenima.

Mamdani i Cuomo imaju više zajedničkog nego što bi se pomislilo s obzirom na njihove različite političke pristupe. Obojica su odrasla u povlaštenim obiteljima – Cuomo je sin odvjetnika i bivšeg guvernera New Yorka, te bivši suprug članice obitelji Kennedy. Obojica unajmljuju stanove – iako Cuomo plaća gotovo četiri puta više za svoj dvosobni u Midtownu – i nitko od njih ne posjeduje nekretninu u gradu. I jedan i drugi predstavljaju se kao pravi glas radničke klase, premda im pozadina nije takva. Mamdani zagovara zamrzavanje stanarina i besplatne autobuse, dok Cuomo naglasak stavlja na javnu sigurnost. Glavna razlika je u bogatstvu: Forbes procjenjuje Mamdanijevu neto imovinu na oko 200.000 dolara, pedeset puta manje od Cuomovih 10 milijuna.

Zohranov otac Mahmood Mamdani, njegova supruga Rama Duwaji, Zohran Mamdani i njegova majka Mira Nair tijekom izborne noći; Foto: Angela Weiss / AFP

Jedina imovina u Ugandi

Mamdani je rođen u Kampali, glavnom gradu Ugande, 1991. godine, iste godine kad je njegova indijsko-američka majka Mira Nair objavila svoj drugi film “Mississippi Masala”, s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi. Tri godine ranije njezin debitantski film “Salaam Bombay!” bio je nominiran za Oscara za najbolji strani film. (Poznata je i po filmu “Monsoon Wedding”, koji je 2001. osvojio Zlatnog lava u Veneciji.) Obitelj se preselila u New York kad je Zohran imao sedam godina, nakon što je njegov otac Mahmood Mamdani dobio posao na Columbia Universityju.

Mamdani mlađi pohađao je Bank Street, elitnu privatnu školu na Manhattanu (godišnja školarina danas do 66.000 dolara), zatim Bronx High School of Science, jednu od najboljih javnih škola u gradu. Studirao je afričke studije na Bowdoin Collegeu u Maineu.

Nakon diplome 2014. radio je na filmskim setovima svoje majke, pokušao rap karijeru pod imenima Young Cardamom i Mr. Cardamom (singl “Nani” s glumicom Madhur Jaffrey), te radio na nekoliko političkih kampanja i u zajednicama. Postao je američki državljanin 2018., a dvije godine kasnije pobijedio na izborima za državni parlament, svrgnuvši zastupnika koji je odradio pet mandata. Plaća mu iznosi 142.000 dolara godišnje – znatno više od 1.000 dolara rap honorara koje je prijavio 2024.

Njegova današnja neto imovina i dalje je vezana uz istočnoafričku zemlju iz koje je doselio. Prema prijavama iz 2023., posjeduje četiri jutra zemlje u Jinji, pokraj jezera Viktorija, iz 2012., procijenjene vrijednosti između 150.000 i 250.000 dolara. U kasnijoj prijavi naveo je 2016. kao godinu stjecanja, a zemljište kao “neizgrađeno i neiskorišteno”. Nije poznato je li ga kupio, naslijedio ili dobio na dar.

Gradonačelnik bez svog auta i stana

Grad New York ne zahtijeva prijavu gotovinskih sredstava, pa bi njegova stvarna imovina mogla biti nešto veća. Oženio se početkom ove godine sirijskom umjetnicom, pa se njezina imovina još ne vidi u prijavama.

Njegovi roditelji vjerojatno imaju znatno veće bogatstvo. Otac, autor najmanje sedam knjiga, i dalje predaje na Columbiji, vjerojatno zarađujući između 200.000 i 300.000 dolara godišnje. Par još uvijek živi u stanovima u vlasništvu sveučilišta na Upper West Sideu; njihov trosobni stan oglašavan je 2017. za 6.000 dolara mjesečno. Mira Nair je posjedovala stan u Chelseaju koji je 2019. prodala za 1,45 milijuna dolara.

Ako bude izabran, Mamdani će sa 34 godine biti najmlađi gradonačelnik još od 1889. godine i zarađivat će 260.000 dolara godišnje. Ako se preseli u Gracie Mansion, uštedjet će na najmu i zadržati život bez automobila – do posla može podzemnom željeznicom, Q linija je tri bloka dalje.

