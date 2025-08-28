Slovački Geostap u žalbi: Natječaj za rekonstrukciju lukobrana u Puli pogoduje Pomgradu

Slovačka tvrtka Geostap žalila se kako natječaj za rekonstrukciju lukobrana u Puli težak 20 milijuna eura pogoduje Pomgradu, no DKOM nije prihvatio taj dio žalbe jer dokaze koje su naveli nisu smatrali uvjerljivima.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave djelomično je priznala žalbu slovačke tvrtke Geostap koja se natjecala za posao rekonstrukcije lukobrana u Puli težak 20,31 milijuna eura koji je sufinanciran sredstvima EU. Natječaj za taj posao objavila je Županijska lučka uprave Pula u svibnju, dok je u lipnju izmijenila troškovnik i rok za dostavu ponuda.

Ukratko, Geostap je u svojoj žalbi istaknuo kako izmjene dokumentacije nisu jasno provedene te su neki njezini dijelovi dvosmisleni. Slovaci su tvrdili da postoje neotvorive i duple datoteke u .zip paketu, da su uvjeti za iskustvo stručnjaka nezakonito postroženi te da način dokazivanja iskustva nije adekvatan.

Može li iti jedan europski projekt ispuniti uvjete?

Sporni dio bio je zahtjev za iskustvo izvedbe obalnih zidova od in situ betona većeg od 10.000 kubičnih metara u posljednjih pet godina. Prema tvrdnjama Geostapa, na području Republike Hrvatske jedino je Pomgrad inženjering koji je u Zadru radio u zajednici sa Strabagom AG imao takav posao, što je po njima predstavljalo pogodovanje toj tvrtki.

Osim toga, tvrdili su kako je jedini stručnjak koji može zadovoljiti kriterij posjedovanja četiri projekta lučke

infrastrukture ili obale iznosa iznad 10 milijuna eura izvedenih primjenom FIDIC ugovora unutar Republike Hrvatske zaposlenik tvrtke Pomgrad inženjering Ante Milačić. Županijska lučka uprava Pula u odgovoru je tvrdila da takve uvjete ispunjavaju i projekti modernizacije lukobrana sjeverne luke Gdansk, izgradnja obale luke Princeze Amalije u Rotterdamu te luka Boulogne – Calas.

Slovaci su na to odgovorili kako projekt u Poljskoj ne bi zadovoljio uvjete natječaja, kako projekt u Nizozemskoj ne bi mogao biti referenca zbog vremenskih okvira, a za projekt u Francuskoj kažu kako nije dokazano da zadovoljava uvjet in-situ betona, jer se možda radi o predgotovljenim konstrukcijama.

No, komisija je ocijenila da Slovaci nisu dokazali da uvjeti objektivno ograničavaju tržišno natjecanje ili pogoduju određenom subjektu. Utvrdili su kako projekt u Poljskoj uključuje i betonske zidove i rampe u velikim količinama, pa se može smatrati relevantnim. Navode kako žalitelj nije dostavio uvjerljive dokaze da inozemni projekti ne ispunjavaju uvjete. Zaključno, zaključuju kako nije bilo pogodovanja jer je natječaj otvoren i za strane subjekte, a uvjeti su bili razmjerni složenosti radova.

Projekt rekonstrukcije uključuje obnovu 1200 metara postojećeg lukobrana i dogradnju još 145 metara. Lukobran je građen u doba Austrougarske od 1910. do 1914. godine, a do danas na njemu nije bilo ozbiljnijih zahvata.