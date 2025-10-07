Stabilizacija prometa u europskoj maloprodaji u kolovozu

Promet u europskoj maloprodaji stabilizirao se u kolovozu, nakon blagog pada sredinom ljeta, pokazale su u utorak preliminarne procjene europskog statističkog ureda.

Sezonski prilagođen obujam prometa u maloprodaji eurozone bio je u kolovozu veći za 0,1 posto nego u lipnju kada je, prema revidiranim podacima, bio kliznuo za 0,4 posto, izračunali su statističari.

U Europskoj uniji promet je se u kolovozu zadržao na razini prethodnog mjeseca kada je, prema revidiranim podacima, smanjen za 0,3 posto.

Stabilizacija prometa zrcali oporavak prodaje goriva koja je u eurozoni porasla za 0,4 posto i za 0,3 posto u EU. U srpnju bila je na mjesečnoj razini pala za 1,6 posto na području upotrebe zajedničke europske valute i za 1,4 posto na razini Unije, prema revidiranim podacima.

Naznake stabilizacije pokazala je i prodaja u trgovinama hrane, pića i duhana, prema povećanju obujma za 0,3 posto u eurozoni i za 0,2 posto u EU. U srpnju bila je pala na oba područja za nekih jedan posto.

Blagi pad zabilježen je pak u maloprodaji široke kategorije neprehrambenih proizvoda, za 0,1 posto na oba područja.

Među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao najsnažniji rast prometa na mjesečnoj razini zabilježila je u kolovozu Litva, za 1,7 posto.

Slijede Cipar i Malta gdje je porasla za 1,5 posto.

I Hrvatska je u kolovozu bilježila blagi rast prometa, za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec. Podaci tako signaliziraju stabilizaciju nakon 1,7-postotnog pada u srpnju, prema revidiranom podatku, najsnažnijeg od lipnja prošle godine.

Blizu su Hrvatsku u kolovozu bile i Slovenija, Belgija i Španjolska s povećanjem prometa na mjesečnoj razini za 0,4 posto.

Daleko najveći pad prometa u maloprodaji zabilježen je u kolovozu u Rumunjskoj, za čak 4,0 posto, izračunali su statističari.

Slijede Poljska, Luksemburg i Portugal gdje je smanjen za nekih 0,8 posto.

Eurostat nije raspolagao podacima za Češku i Grčku.

Posustala prodaja goriva

Na godišnjoj razini kalendarski prilagođen promet u maloprodaji eurozone porastao je u kolovozu za 1,0 posto i za 1,4 posto na razini Unije, izračunali su statističari.

U srpnju je, prema revidiranim podacima, uvećan za 2,1 posto u zoni primjene zajedničke europske valute i za 2,3 posto u EU.

Prodaja hrane, pića i duhanskih proizvoda gotovo je stagnirala na oba područja, pokazuju izračuni statističara, nakon skromnog rasta na sredini ljeta.

Promet na benzinskim postajama osjetno je pak usporio, uz upola nižu stopu rasta u eurozoni nego u srpnju, od 0,8 posto. Trend prati i EU rastom prodaje na benzinskim postajama u kolovozu od 1,7 posto. U srpnju bila je porasla za 2,9 posto.

Najveći rast prometa zabilježen je i u kolovozu u maloprodaji široke kategorije neprehrambenih proizvoda, za 1,9 posto u eurozoni te za 2,3 posto u EU.

Cipar na vrhu ljestvice

Najsnažniji rast prometa u maloprodaji na godišnjoj razini bilježio je i u kolovozu Cipar, od 9,4 posto, pokazali su Eurostatovi podaci, a u stopu ga prati Malta skokom prodaje za 9,2 posto.

Slijedi Luksemburg s rastom prodaje za 7,3 posto.

U Hrvatskoj je promet u maloprodaji u kolovozu porastao za 2,4 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U srpnju uvećan je za 1,5 posto, prema revidiranim podacima, najslabije u nešto više od dvije godine. Podaci za prvi ljetni mjesec pokazali su pak skok prometa za 7,4 posto, najsnažniji u gotovo godinu dana.

Isti postotni rast prometa bilježila je u kolovozu i Mađarska.

Daleko najveći pad prometa na godišnjoj razini zabilježila je pak Rumunjska, za 3,8 posto.

Slijede Francuska i Finska gdje je smanjen za 1,4 odnosno za 1,2 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se