Stjepan Čajić još vjeruje u Varteks. Kupuje tri zemljišta na aukciji kako bi pokušao spasiti tvrtku

Stjepan Čajić odlučio je kupiti tri nekretnine Varteksa i tako pokušati sačuvati lokaciju na kojoj bi tvrtka mogla nastaviti s proizvodnjom.

Dioničar Varteksa Stjepan Čajić nije uspio odgoditi prodaju brojne imovine tvrtke kako bi spasio tu tekstilnu tvrtku u stečaju. Htio je očuvati pogone u kojima bi se mogla nastaviti proizvodnja nakon što se usvoji stečajni plan.

No, suprotno njegovim željama, Varteksova imovina krenula je u prodaju putem aukcije, a dio je i pronašao kupce. No, tu je uslijedilo iznenađenje – Čajić je odlučio iskoristiti pravo prvokupa i kupiti tri zemljišta s industrijskim zgradama kako bi se tu jednog dana pokušalo nastaviti s proizvodnjom.

Vjerovnicima će predložiti stečajni plan

U jednom od ta tri slučaja pravo prvokupa odlučio je iskoristiti i Grad Varaždin, no Čajić za Forbes Hrvatska pojašnjava kako tek treba vidjeti kome će pripasti ta imovina. Varaždin se javio za prvokup nakon Čajića i tražio rok od 60 dana (umjesto ponuđenih 30), no konačna odluka kome će imovina pripasti je na Trgovačkom sudu.

Stjepan Čajić i radnice Varteksa; Foto: Privatna kolekcija

Čajić je uvjeren da će unatoč teškoćama uspjeti održati Varteks kroz stečajni plan, a nakon toga bi kroz dokapitalizaciju htio unijeti imovinu koju je kupio natrag u kompaniju. Misli kako će drugi vjerovnici prihvatiti stečajni plan, jer će tako bolje proći. Kaže kako on kao vjerovnik osobno neće dobiti ništa od prodaje dijela imovine koja se za sada realizirala aukcijom jer prednost naplate ima Zagrebačka banka.

Najskuplja čestica za koju je odlučio iskoristiti pravo prvokupa je čestica 3924/13 postigla je cijenu od 1,42 milijuna eura, Na njoj se nalazi i Varteksov outlet. Čestica 3942/52 na kojoj se nalaze dvije manje industrijske zgrade postigla je cijenu od 205.000 eura. Čestica za koju je uz Čajića zainteresiran i Grad Varaždin je čestica 3942/2, na kojoj su dvije manje industrijske zgrade. Ona je postigla cijenu od 750.000 eura.

Stečajni upravitelj Varteksa Tomislav Đuričin za Forbes Hrvatska kratko je rekao da nema što dodati, osim da podržava plan nastavka proizvodnje jer bi opstanak Varteksa bio dobar za Varaždin i zajednicu.