Što nova metodologija znači za investitore u obnovljive izvore energije i koliko je sustav spreman

Održan okrugli stol o visini jedinične naknade za priključenje projekata obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku mrežu – u Hrvatskoj je na redu „momentum“ za mreže.

Tjedan dana nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela dugoočekivanu oduku o visini jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, udruga XEnergy, u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), okupila je na okruglom stolu ključne dionike sektora s ciljem otvorenog i konstruktivnog dijaloga o novom regulatornom okviru i njegovim posljedicama na tržište.

Skupu su se pozdravnim govorima obratili Nela Vlahinić, predsjednica XEnergyja, predsjednik Upravnog vijeća HERA-e Nikola Vištica i Marija Šćulac, potpredsjednica HGK, nakon čega je HERA-inu Metodologiju i naknade za priključenje, u uvodnom izlaganju, predstavio Zlatko Zmijarević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e .

Foto: Matej Barić

Što nova metodologija znači za investitore u obnovljive izvore energije (OIE) i koliko je sustav spreman za daljnji rast OIE i projekata baterijskog skladištenja energije (BESS)? Tko i kako financira razvoj mreže, kako će nova Metodologija utjecati na buduće projekte i kako će se primjenjivati u praksi? Koji su preostali administrativni izazovi u postupcima priključenja na mrežu?

Foto: Matej Barić

Odgovore na ta, ali i druga otvorena pitanja ponudili su sudionici panela koji je uslijedio. U panelu su sudjelovali Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju HERA-e, predstavnici mrežnih operatora HOPS-a (Igor Šumonja) i HEP-ODS-a (Krešimir Ugarković), čelni ljudi investitora u projekte obnovljivih izvora energije, Aljoša Pleić (ACCIONA) i Mario Klarić (Professio Energia) te Goran Majstrović, pomoćnik ravnatelja i voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP). Diskusiju je moderirala predsjednica Savjetodavnog odbora XEnergyja Minea Skok.

Različiti pristupi i reforme

Uređenje postupka priključenja u uvjetima velikog interesa za priključenje kako OIE tako i potrošnje (mjesta za punjenje električnih vozila, dizalica topline, postrojenja za skladištenje energije, industrije, podatkovnih centara) vrlo je složeno i nema jedinstveno rješenje. To dokazuju različiti pristupi i reforme koje su pokrenule pojedine EU članice, kao i zakonski prijedlozi koji su upravo u postupku donošenja na razini EU kroz Paket mjera za europske mreže. Nedavnim donošenjem odluke o naknadi za priključenje RH temeljem važeće metodologije iz 2022. godine, kao i ostalim propisima (pravila o priključenju) uređena su prava i obveze te je jasnije moguće procijeniti rizike svih uključenih strana, ponajprije korisnika mreže (investitora) i operatora na kojima je da taj rizik inkorporiraju u svoje poslovanje uz nadzora HERA-e i nadležnog ministarstva.

Na okrugom stolu je istaknuto kako se u javnosti često pojavljuje teza da podnositelji zahtjeva plaćaju troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži (STUM), a da „zauzvrat ništa ne dobivaju“, pri čemu je stav regulatora (HERA-e) kako takvo tumačenje nije točno.

Foto: Matej Barić

Naime, važećim pravilima o priključenju podnositeljima zahtjeva se nudi mogućnost priključenja prije potpune realizacije stvaranja tehničkih uvjeta u mreži (STUM-a), ali uz operativna ograničenja korištenja priključne snage do planskog dovršetka potrebnih ulaganja, što je jasno ugrađeno u ugovore o priključenju. Da je primijenjen drugačiji pristup, priključenje bi bilo odgođeno do dovršetka svih zahvata u mreži. Riječ je o novoj praksi koja se, ponajprije na prijenosnoj mreži, sve više uvodi i primjenjuje i u drugim EU članicama jer se, uz ubrzanje izdavanja dozvola i hibridna postrojenja, prepoznaje kao jedno od rješenja ubrzavanja razvoja OIE u Paketu mjera za europske mreže.

Donošenje jedinične naknade

Uvjeti takvih privremenih operativnih ograničenja u RH uređeni su Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu. Važeća pravila predviđaju korištenje ograničene priključne snage bez naknade, neovisno o količini eventualno ograničene energije. Svi podnositelji zahtjeva unaprijed su upoznati s tim uvjetima, koji se primjenjuju uz suglasnost Ministarstva gospodarstva, a odobreni su od strane HERA-e.

Donošenje jedinične naknade u RH investitori u OIE smatraju velikim napretkom u odnosu na stanje u proteklih 5 godina, jer investitorima donosi nužnu predvidivost troškova priključenja. No ostaje pitanje rizika predvidivost prihoda radi eventualnih operativnih ograničenja proizvedene energije do realizacije STUMA-a.

Iako su Ministarstvo gospodarstva i HERA u postupku donošenja naknade odobrili HOPS-ov Desetogodišnji plana razvoja prijenosne mreže 2025.-2034., čime su uklonjene sve dvojbe oko smjera razvoja prijenosne mreže kao i obveze operatora koje nadzire HERA, investitori ipak naglašavaju kako donesena cijena, neovisno o njezinom iznosu, treba rezultirati i obavezom za operatora za realizaciju STUM-a kako bi se eventualna operativna ograničenja svela na nulu u što je moguće kraćem roku (idealno usporedo s vremenom realizacije projekata OIE).

Razvoj mreže

Ističu i kako se u planovima razvoja mreža u RH, kao i upravljanja zagušenjima u pogonu sustava, potrebno više oslanjati na skladišta energije i usluge fleksibilnosti, a sve u cilju što manje operativnih ograničenja OIE i redispečirane energije. Dodatno, navode kako je naknadu potrebno sagledavati i kao oblik jamstva za ozbiljnost projekta i investitora.

Mišljenje je investitora kako će ovakvi uvjeti u RH dovesti do toga da razvoj OIE u RH nastave samo „održivi“ projekti koji znaju odgovarajuće inkorporirati taj rizik u poslovni plan projekta, što je u EU propisima prepoznato kao jedan od uzorka zastoja u postupcima priključenja koje je potrebno rješavati.

Nakon donošenja jediničnih cijena, zaključak je okruglog stola, u RH je na redu „momentum“ za mreže.