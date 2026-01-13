Supernova Grupa jača prisutnost u Dalmaciji akvizicijom trgovačkog centra Park&Shop u Imotskom

Supernova Grupa je objavila da trgovački centar Park&Shop u Imotskom postaje 18. član široke mreže Supernova trgovačkih centara kojima kompanija upravlja u Hrvatskoj.

Ovaj strateški potez dodatno jača prisutnost Supernova Grupe u regiji Dalmacije i potvrđuje njezinu predanost kontinuiranom razvoju maloprodajne infrastrukture u zemlji.

“Ulaskom trgovačkog centra Park&Shop u portfelj Supernova Grupe želimo Imoćanima i posjetiteljima Imotske krajine ponuditi posebno iskustvo kupovine koje spaja vrhunsku i raznoliku ponudu trgovina s modernim i ugodnim ambijentom. Već u prvom kvartalu planirano je otvaranje nekoliko novih poznatih marki, među kojima su Tom Tailor, Europa 92 i Optotim, kao i novih zabavnih sadržaja za djecu. Trgovački centar bit će unaprijeđen i prilagođen u skladu sa Supernova standardima – od unaprjeđenja ponude i funkcionalnosti prostora do usklađivanja vizualnog identiteta i ukupnog doživljaja kupovine s ostalim našim lokacijama. Ova akvizicija dodatno jača tržišnu poziciju Supernova Grupe u Hrvatskoj i potvrđuje našu posvećenost daljnjem širenju prisutnosti u Dalmaciji”, izjavio je Markus Pinggera, izvršni direktor Supernova Grupe.

Trgovački centar Park&Shop Imotski moderno je uređeni trgovački centar koji se prostire na površini od preko 10.000 m², smješten u srcu Imotske krajine, s više od 20 raznovrsnih trgovina i usluga koje posjetiteljima nude sve – od prehrane, odjeće i obuće do modnih dodataka, kozmetike, knjiga i zabavnih proizvoda. Među glavnim zakupcima centra nalaze se Konzum, Bipa, Müller Drogeriemarkt, Deichmann, Jysk, s.Oliver, New Yorker, Kapriol, Euro Store, Školska knjiga, Teddy fashion, KiK, Pepco, Mana, Moda in, Mandy suveniri, Family. Trgovački centar nudi i praktične sadržaje kao što su besplatan parking s više od 500 mjesta, besplatan Wi-Fi, dječji kutak i caffe bar čime kupovina postaje ugodno iskustvo za sve generacije posjetitelja.

Ovom akvizicijom Supernova Grupa proširuje svoj portfelj u Hrvatskoj, gdje trenutačno upravlja s trgovačkim centrima u 11 gradova.

Sa sjedištem u Austriji, kompanija je usmjerena na razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, prvenstveno u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Supernova trenutačno upravlja portfeljem od 118 maloprodajnih nekretnina ukupne vrijednosti 2,4 milijarde eura. Na svim tržištima na kojima posluje, Grupa provodi strategiju inteligentnog razvoja i strateških akvizicija s ciljem osiguravanja održivog rasta i kontinuiranih ulaganja u tržišta u razvoju. Uz snažan fokus na rast, Supernova kontinuirano ulaže u modernizaciju i održivost svojih nekretnina.