Svaki peti Hrvat zbog visokih troškova ima dodatni posao

Za većinu Hrvata, dodatni posao nije luksuz, već nužnost i način da se premosti razlika između realnosti i željenog standarda života, potvrđuje anketa tvrtke Alma Career Croatia.

Prema podacima servisa MojaPlaća, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj (s uračunatim dodacima) u trećem kvartalu ove godine iznosila je 1.539 eura.

No, kad govorimo o dostojanstvenoj plaći, onoj koja omogućuje život iznad razine pukog preživljavanja, sve češće možemo čuti kako bi se taj iznos trebao kretati oko 2.000 eura.

Upravo taj jaz između stvarnih primanja i željenog standarda potaknuo je Alma Career Croatia, međunarodnu tvrtku najpoznatiju po portalu MojPosao, da provede anketu o tome koliko Hrvata radi dva ili više poslova. U anketi je sudjelovalo gotovo 700 ispitanika.

Rezultati ankete pokazuju da svaka peta osoba (21 posto) u Hrvatskoj ima dodatni posao, najčešće kako bi popunila obiteljski budžet. Najzastupljeniji su poslovi u uslužnim djelatnostima poput konobarenja, potom poslovi prijevoza putnika, čišćenja te raznih povremenih fizičkih poslova.

Ispitanici poručuju kako jedna plaća više nije dovoljna za normalan život, pogotovo uz sve veće troškove stanovanja, hrane i goriva. Dio sudionika ankete priznaje da traži i treći posao, jer ni dva izvora prihoda ne pokrivaju sve mjesečne izdatke.

Značajan dio anketiranih navodi da razmišlja o dodatnom izvoru prihoda: 35 posto ispitanika zasad nema dodatni posao, ali ozbiljno razmišlja o tome. Najčešći razlog je nezadovoljstvo financijskom situacijom, ali i želja za promjenom.

Neki su naveli da ih trenutni posao više ne ispunjava, pa dodatni angažman vide kao priliku da se okušaju u nečem novom ili razviju vlastiti mali biznis “sa strane“.

Otprilike 16 posto ispitanika izjavilo je da uopće ne razmišlja o dodatnom zaposlenju. Razlozi su razni, pa tako neki tvrde da im trenutna plaća omogućuje pristojan život, dok drugi jednostavno nemaju vremena za pronalazak dodatnog zaposlenja zbog pretrpanog rasporeda na postojećem poslu ili obiteljskih obaveza.

S druge strane, 28 posto sudionika ankete trenutačno je nezaposleno i u potrazi za poslom, stoga im ideja o dodatnom angažmanu zasad nije opcija.