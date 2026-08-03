Sve više putnika u Zračnoj luci Pula

Zračna luka Pula je tijekom srpnja nastavila je pozitivan trend rasta putničkog prometa, pri čemu je najveći rast putnika ostvaren iz Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, Danske i Srbije, priopćila je u ponedjeljak Zračna luka Pula.

Od početka godine do kraja srpnja kroz Zračnu luku Pula prošla je 301.792 putnika.

“Rezultati potvrđuju nastavak pozitivnog trenda koji je započeo tijekom lipnja, unatoč činjenici da su travanj i svibanj bili obilježeni manjim brojem operacija zbog kasnijeg početka prometovanja dijela zračnih prijevoznika u odnosu na prošlu godinu”, kaže se u priopćenju.

Najveći broj putnika i dalje dolazi iz Ujedinjene Kraljevine i Njemačke, pri čemu je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren rast od više od 10.000 putnika iz Ujedinjene Kraljevine te više od 8.300 putnika iz Njemačke.

Značajan rast ostvaren je i na tržištima Danske i Srbije.

Direktorica Zračne luke Pula Nina Vojnić Žagar istaknula je kako rezultati potvrđuju ispravnost dugoročnog strateškog pristupa razvoju Zračne luke Pula.

“Ovogodišnja sezona ima svoju specifičnu dinamiku. Travanj i svibanj bili su obilježeni kasnijim početkom prometovanja dijela zračnih prijevoznika, no već od lipnja bilježimo kontinuirani rast prometa koji se nastavio i tijekom srpnja. Takvi rezultati potvrđuju da aktivnosti koje provodimo zajedno sa zračnim prijevoznicima i turističkim sektorom daju rezultate te da se promet tijekom vrhunca turističke sezone očekivano intenzivira”, rekla je.

Zračna luka Pula tradicionalno najveći intenzitet prometa tradicionalno ostvaruje tijekom srpnja i kolovoza, za vrijeme glavne turističke sezone.