Prometna zračna luka uskoro se zatvara zbog radova. Ovo su alternative

Prometna španjolska zračna luka bit će zatvorena više od mjesec dana zbog planiranih intenzivnih radova na obnovi i asfaltiranju piste.

Zračna luka Santiago-Rosalía de Castro, druga najprometnija u sjevernoj Španjolskoj, bit će zatvorena od četvrtka, 23. travnja do srijede, 27. svibnja. Smještena u Galiciji, procjenjuje se da će ovo zatvaranje utjecati na tisuće putnika, prenosi Euronews.

“Tijekom tog razdoblja, zračna luka bit će zatvorena za sav zračni promet i neće se održavati polijetanja ni slijetanja“, priopćila je zračna luka na svojoj web stranici.

Velike zrakoplovne tvrtke poput Ryanaira, Vuelinga i Iberije lete za Santiago-Rosalíju, što bi moglo utjecati na brojne planove za odmor prije užurbane ljetne sezone.

Zračna luka moli putnike koji su zabrinuti zbog promjena rasporeda, statusa leta i ponovnih rezervacija da se obrate svojim avioprijevoznicima.

Do kojih drugih obližnjih zračnih luka biste mogli letjeti?

Regija Galicija popularno je turističko odredište putnicima nudi obilje ljetnih aktivnosti na otvorenom poput planinarenja, vožnje kanuom i plivanja.

Stoga postoji niz alternativnih zračnih luka, osim Santiago-Rosalíe, za domaće i međunarodne turiste.

Zračna luka A Coruña, ili Alvedro, kako je još poznata, glavna je regionalna zračna luka udaljena samo 50 minuta vožnje od Santiago-Rosalíje. Iako uglavnom prima domaće turiste, postoje i neki međunarodni letovi iz londonskog Heathrowa, Ženeve, Pariza i Milana.

Očekuje se da će zračna luka 2026. godine dodati i nove rute iz Rima, Frankfurta i Varšave.

Druga zračna luka je Vigo, koja nudi letove iz Londona, Lutona, Milana, Ženeve i Marakeša. Međutim, one obično imaju jedno međuslijetanje, obično u Madridu ili Barceloni, iako zrakoplovne tvrtke poput Ryanaira ponekad nude izravne sezonske letove.

Putnici koji lete za Vigo također će morati putovati automobilom do Galicije, što obično traje oko sat i pol.

Vijest o zatvaranju zračne luke Santiago-Rosalía de Castro dolazi u trenutku kada se 14 španjolskih zračnih luka već suočava sa znatnim poremećajima zbog široko rasprostranjenih štrajkova.

To uključuje zračne luke u kopnenoj Španjolskoj kao što su Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Seville i La Coruña, kao i zračne luke na Kanarskim otocima kao što su Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera i El Hierro.