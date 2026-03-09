Svečano otvorena KONČAR dvorana na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

Domaći tehnološki lider KONČAR i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu svečano su otvorili KONČAR dvoranu, čime je nastavljena dugogodišnja znanstveno-stručna suradnja usmjerena na poticanje akademske izvrsnosti i daljnji profesionalni razvoj mladih domaćih stručnjaka.

U sklopu sponzorske suradnje KONČAR je uredio i opremio dosadašnju C dvoranu, a tvrtka je u sklopu svečanosti održala i prezentaciju za studente o smjeru razvoja Grupe KONČAR, ulozi mladih inženjera u tehnološkom razvoju i strateškim projektima te prilikama za zaposlenje i studentske prakse. Uz predsjednika Uprave KONČARA, mr. sc. Gordana Kolaka, okupljenima se kao domaćin obratio i dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Zdenko Tonković.

Prostorija FSB-a, dosad poznata kao C dvorana, idućih će 10 godina nositi ime regionalnog lidera u elektroenergetici, urbanoj mobilnosti, obnovljivim izvorima energije te digitalnim rješenjima. Dio je to konkretne sponzorske, ali i šire dugogodišnje suradnje između KONČARA i zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, koja je iznjedrila generacije vrhunskih inženjera te doktora znanosti koji su kroz desetljeća pružali izniman doprinos pozicioniranju Grupe KONČAR, cjelokupne hrvatske industrije i domaćeg visokog obrazovanja na globalnoj karti. Mnogi od njih i danas istovremeno oblikuju tehnološke trendove u KONČAREVIM uredima i laboratorijima, a potom svoje znanje i iskustvo prenose mlađim generacijama kao predavači, voditelji laboratorijskih vježbi i suorganizatori kolegija.

„Svečano otvorenje KONČAR dvorane logičan je slijed naše uspješne suradnje, koja već godinama doprinosi razvoju struke i jačanju tehnološke konkurentnosti hrvatske industrije. Drago nam je što upravo sa studentima, budućim nositeljima razvoja društva i industrije, obilježavamo početak ove nove etape partnerstva. Vjerujemo da će mnogi od njih prepoznati priliku za osobni i profesionalni razvoj upravo u KONČARU. Važna prednost našeg trenutnog zamaha prema globalnom širenju i internacionalizaciji poslovanja jest to što mladim stručnjacima omogućujemo rad na jedinstvenim

međunarodnim projektima bez potrebe da, u potrazi za takvim iskustvima i izazovima, napuštaju domovinu. Za takve, ali i sve druge motivirane pojedince koji dijele našu težnju prema izvrsnosti, KONČAREVA su vrata uvijek otvorena“, poručio je mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Iznimnu vrijednost suradnje istaknuo je i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Tonković: „Otvorenje KONČAR dvorane važan je korak u kontinuiranoj modernizaciji našeg Fakulteta i stvaranju okruženja u kojem studenti imaju pristup suvremenim tehnologijama i poticajnim prostorima za rad. Naš je cilj omogućiti im uvjete koji prate tehnološke standarde današnjeg inženjerstva te im pružiti iskustvo koje ih priprema za stvarne izazove struke. Posebno mi je drago što u tom procesu imamo snažnu podršku partnera iz gospodarstva, jer upravo takva suradnja studentima otvara put prema praksama, projektima i karijerama u kojima mogu nastaviti razvijati svoja znanja. Na Fakultetu danas obrazujemo oko 3.000 studenata, a svake godine na tržište rada izlazi više od 250 mladih inženjera. Vjerujem da će im ovakvi projekti dodatno olakšati njihovo profesionalno usmjeravanje i napredak.“

Nakon uvodnih govora, član Uprave KONČARA, Petar Bobek, održao je studentima prezentaciju na temu Transformacija KONČARA i uloga nove generacije inženjera, čime je dodatno istaknuta važnost povezivanja akademske zajednice i industrije. Prezentacija je pobudila velik interes među studentima, nakon čega je uslijedio dio programa namijenjen studentskim pitanjima upućenim predsjedniku Uprave KONČARA, mr. sc. Gordanu Kolaku. Usprkos velikom broju pitanja, razvila se vrlo kvalitetna i otvorena rasprava koja je pokazala koliko mladim inženjerima znače ovakvi izravni susreti. Osim za potrebe nastave, KONČAR dvorana Fakulteta strojarstva i brodogradnje u budućnosti će biti i mjesto pojedinih stručnih, obrazovnih i znanstvenih događanja.