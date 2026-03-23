Ako u ovom gradu policiji odbijete otkriti lozinku mobitela, možete završiti u zatvoru godinu dana

Policija može zahtijevati lozinke za telefone i računala, a onima koji to odbiju prijeti do godinu dana zatvora i kazna do 11.000 eura.

Policija u Hong Kongu sada može zahtijevati lozinke za telefone ili računala od osoba osumnjičenih za kršenje opsežnog Zakona o nacionalnoj sigurnosti (NSL).

Oni koji to odbiju mogli bi se suočiti s kaznom do jedne godine zatvora i novčanom kaznom do 100.000 hongkonških dolara (11.000 eura), dok bi pojedinci koji daju “lažne ili obmanjujuće informacije” mogli dobiti do tri godine zatvora.

Riječ je o novim izmjenama podzakonskog akta u okviru NSL-a koje je vlada objavila u službenom listu u ponedjeljak.

“Nužno za stabilnost”

NSL je uveden u Hong Kongu 2020. godine, nakon masovnih prodemokratskih prosvjeda godinu ranije. Vlasti tvrde da su zakoni, koji ciljaju djela poput terorizma i secesije, nužni za stabilnost, no kritičari smatraju da se koriste kao alat za gušenje neslaganja. Nove izmjene također daju carinskim službenicima ovlasti da zaplijene predmete za koje procijene da imaju “pobunjeničku namjeru”, piše BBC.

Izmjene od ponedjeljka osiguravaju da se “aktivnosti koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost mogu učinkovito spriječiti, suzbiti i kazniti, a istodobno se u dovoljnoj mjeri štite zakonita prava i interesi pojedinaca i organizacija”, poručile su vlasti Hong Konga.

Suđenja iza zatvorenih vrata

Iako tijela za provedbu zakona u mnogim dijelovima svijeta imaju ovlasti zahtijevati pristup elektroničkim uređajima u sklopu kaznenih istraga, NSL obuhvaća širok raspon nejasno definiranih kaznenih djela, od secesije, subverzije i terorizma do suradnje s vanjskim silama. NSL također omogućuje da se neka suđenja odvijaju iza zatvorenih vrata.

Od uvođenja NSL-a u gradu su uhićene stotine prosvjednika, aktivista i bivših oporbenih zastupnika.

U veljači je otac prodemokratske aktivistice u egzilu osuđen na zatvorsku kaznu zbog pokušaja podizanja njezine police osiguranja, prema domaćem zakonu koji nadograđuje NSL. Također u veljači, medijski mogul Jimmy Lai osuđen je na 20 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za suradnju s inozemnim silama i objavljivanje pobunjeničkog sadržaja prema NSL-u.