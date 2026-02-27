CARNET želi povećati prodaju .hr domena u Europi. Ističu njezinu sigurnost i pouzdanost

Hrvatska vršna nacionalna domena 27. veljače obilježava 33 godine postojanja. Iz CARNET-a ističu kako se pozicionirala kao jedna od najsigurnijih i najpouzdanijih u Europskoj uniji.

Trenutačno je upisano gotovo 140.000 .hr domena, odnosno internet adresa. Samo lani bilo više od 18.000 novih prijava, a prema CARNET-u sve više raste interes stranih organizacija za nju.

Tvrde kako rastu interesa za .hr domenom najviše doprinose stabilna infrastruktura i upravljanje, ali i stroga provjera prilikom registracije. To sprječava anonimne zlouporabe i smanjuje rizik od phishinga i prijevara, zbog čega je .hr jedan od najčišćih domenskih prostora u Europi.

Prodaju je i europski registrari

Doduše, hrvatske domene u povijesti nisu bile previše tražene, jer nisu bile među jeftinijima. No, to nije nužno loše, jer zbog toga ima dosta slobodnih domena, što pokretačima novih projekata olakšava izbor domene. Osim toga, jedna domena može biti besplatna za primjerice pojedince, tvrtke i udruge, ako odgovara njihovom imenu, što je dodatna prednost za hrvatske korisnike koju ima još samo jedna država u svijetu.

No. čini se da CARNET sada želi povećati broj korisnika .hr domene iz Europe. Proveli su ključne nadogradnje sustava, uveli proces verifikacije korisnika te novu politiku upravljanja bazom podataka kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti .hr domene. Otvorili su je i registrarima (posrednicima koji prodaju domene) iz EU te pokrenuli kampanju kojom žele dodatno naglasiti prednosti .hr domene kao jedne od najsigurnijih u Europi.

“U digitalnom svijetu internetska adresa često je prvi kontakt korisnika s poslovanjem. S obzirom na sve češće digitalne zlouporabe, izbor domene nije samo tehnička odluka, već i strateški korak u izgradnji vjerodostojnog poslovnog identiteta. Naš model uspješno balansira između široke dostupnosti za domaće subjekte i stroge sigurnosne kontrole za registracije .hr i .com.hr domena. Registar .hr domena kontinuirano prati i usklađuje se s najnovijim propisima Europske unije, uključujući Direktivu NIS 2 i prateći nacionalni Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, koji propisuje iznimno visoke standarde zaštite”, naglasila je Ana Smoljo, pomoćnica ravnatelja CARNET-a za digitalni identitet i komunikacije.

Ana Smoljo; Foto: CARNET