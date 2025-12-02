Riječka tvrtka htjela se u arbitraži dočepati domene Juice.hr, no to im nije pošlo za rukom

Riječka tvrtka Juice pokušala je CARNET-ovom arbitražom tvrtki Take Natural oduzeti domenu Juice.hr, no pri tome nisu bili uspješni.

Forbes Hrvatska redovito prati arbitraže .hr domena, s obzirom da se među njima nađe i zanimljivih poslovnih situacija. Riječ je o postupcima u kojima CARNET kao nadležna institucija za cilj ima zaštititi tvrtke i organizacije od zlouporabe web adresa na koje imaju pravo.

U posljednjem takvom slučaju, riječka IT tvrtka Juice platila je 345 eura CARNET-u kako bi pokrenula arbitražu i zaplijenila domenu Juice.hr trenutačno korisniku. No, čini se da prije toga nisu pozorno pročitali pravila i raniju praksu s arbitražama.

Prema tim pravilima, domene se na nečiji zahtjev oduzimaju samo ako se kumulativno ispune tri uvjeta. To su identičnost ili zbunjujuća sličnost imenu na koje netko ima pravo, nepostojanje legitimnog interesa trenutačnog vlasnika na spornu domenu te situacija u kojoj je postojeći vlasnik domene nju registrirao protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Vodeći se idejom da se njihova tvrtka zove identično kao navedena domena, očekivali su da će CARNET oduzeti domena Juice.hr trenutačnom korisniku. To je tvrtka Take Natural, koja domenu koristi kao dodatnu domenu za preusmjeravanje na svoju stranicu.



Arbitar Andrej Matijević zaključio je kako je ispunjen samo prvi uvjet za oduzimanje domene. Kako je korištenje generičkog naziva juice vezan uz sokove koje Take Natural proizvodi i kako Take Natural nije pokušavao preprodati domenu ili na drugi način nesavjesno je koristiti, drugi i treći uvjet nisu bili ispunjeni.