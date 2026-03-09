Belgija na rubu “narko-države”: Kako mafija širi paralelnu moć u društvu

Više od 70 posto kokaina koji stiže u Europu prolazi kroz Antwerpen i Rotterdam, a kriminalne mreže sve otvorenije prijete sucima, policiji i lučkim radnicima.

Bart Willocx, predsjednik prizivnog suda u Antwerpenu, rekao je da je Belgija ranjiva na kriminal povezan s krijumčarenjem droge kroz golemu gradsku luku, jednu od glavnih ulaznih točaka u Europu za krijumčare kokaina.

“Iznos novca koji je u igri – za utjecaj na ljude, njihovo korumpiranje i podmićivanje – toliko je velik da zaista predstavlja opasnost za stabilnost našeg društva”, rekao je u intervjuu za The Guardian.

Prošlog listopada sud u Antwerpenu poduzeo je neuobičajen korak i objavio otvoreno pismo anonimnog istražnog suca koji je upozorio da se Belgija razvija u narko-državu. Opsežne mafijaške strukture već su se ukorijenile, napisao je anonimni sudac, “postajući paralelna sila koja izaziva ne samo policiju, nego i pravosuđe”.

Rekordne zapljene

Uz njega je govorio i Guido Vermeiren, glavni državni odvjetnik za regije Antwerpen i Limburg, koji je rekao da se slaže s anonimnim sucem. “Postajemo država s mnogo korupcije i mnogo prijetnji”, rekao je.

Više od 70 posto kokaina koji je 2024. ušao u Europu prošao je kroz luke Antwerpen i Rotterdam, prema podacima Europola, iako je agencija prošle godine upozorila da kriminalci sve više koriste manje luke.

Belgijski problem proizlazi iz sve većih količina droge koje stižu iz Južne Amerike, ponajviše iz Kolumbije. Rekordnih 121 tona kokaina zaplijenjeno je u zemlji 2023. godine, prema podacima europske agencije za droge, što je potaknulo rast nasilnog kriminala.

Zapljene su pale na 44 tone 2024., što bi, prema procjenama agencije, moglo biti posljedica boljeg kemijskog prikrivanja droge te preusmjeravanja operacija kriminalaca u manje luke.

Smatra se da su organizirane narkobande stajale iza plana otmice belgijskog ministra unutarnjih poslova 2022. godine, kao i iza vala pucnjava u Bruxellesu 2025. Visoki dužnosnici opisali su rašireni kriminal koji je doveo do nasilja, pucnjava, otmica, mučenja i pranja novca.

“Zaista imamo problem i trebali bismo više ulagati u osoblje i druge resurse kako bismo se s njim nosili”, rekao je Willocx.

Prijetnje, zastrašivanja i podmićivanja

Kriminalci su u jednom slučaju lučkom radniku platili više od 250.000 eura kako bi premjestio jedan kontejner, rekao je Vermeiren. Zaposlenici luke koji odbijaju suradnju suočavaju se s prijetnjama, a njihovim su domovima čak upućivani i napadi improviziranim eksplozivnim napravama.

Bande također koriste djecu, ponekad staru samo 13 godina, kojima plaćaju male iznose da provaljuju u luku i kradu kokain. Istodobno vrbuju mlade, pomažu im dobiti posao u luci, a zatim na njih vrše pritisak da rade za kriminalne skupine.

Policija je u ožujku 2024. spriječila i pokušaj četvorice naoružanih muškaraca da iz carinskog skladišta ukradu više od 1500 tona zaplijenjenog kokaina. Istodobno su policijski i bolnički zaposlenici bili podmićivani ili zastrašivani kako bi odavali povjerljive podatke o javnim službenicima, uključujući kućne adrese sudaca.

Zbog prijetnji mnogi belgijski suci danas žive pod zaštitom ili u sigurnim kućama, a jedan anonimni sudac proveo je četiri mjeseca na tajnoj lokaciji.

U međuvremenu suci prizivnog suda u Antwerpenu još uvijek čekaju postavljanje skenera za provjeru torbi na ulazu u sud. Willocx je rekao da već dvije godine čekaju sigurnosnu opremu koju je obećala vlada. Sudsko osoblje osjeća nervozu svaki put kada optuženici ili osuđeni kriminalci dolaze na sud s velikim torbama, rekao je

Vermeiren je rekao da vlada, petostranačka koalicija na čelu s flamanskim konzervativcem Bartom De Weverom, “prepoznaje problem, ali tu sve staje”.

Milijarda eura do 2029.

Suci tvrde da je belgijski sudski sustav na rubu pucanja nakon desetljeća nedovoljnog financiranja. Sumnje u adekvatne resurse i dalje postoje unatoč obećanju ministarstva pravosuđa iz prošlog studenog da će do 2029. uložiti dodatnih milijardu eura.

Razmjere organiziranog krijumčarenja droge razotkrila je operacija u kojoj su istražitelji u Belgiji, Francuskoj i Nizozemskoj razbili šifriranu komunikacijsku mrežu Sky ECC koju su koristile stotine kriminalaca za organiziranje krijumčarenja narkotika, planiranje isplata novca i naručivanje ubojstava.

Gotovo pet godina nakon prvih uhićenja, 9. ožujka 2021., belgijske vlasti prošlog su mjeseca objavile da je dosad osuđeno 1206 osoba, uglavnom za kaznena djela povezana s drogom, nasiljem, korupcijom, odavanjem profesionalne tajne i nezakonitim posjedovanjem oružja.

Identificirano je gotovo 5000 potencijalnih osumnjičenika. Razbijanje mreže omogućilo je tužiteljima uvid u stvarnom vremenu u kriminalnu organizaciju koja se proteže od Dubaija do Južne Amerike.

“Bilo je čak i gore nego što smo mislili”, rekao je Vermeiren.