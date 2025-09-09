“Crvena zastava” kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.

Hongqi ili “Crvena zastava”, omiljeni brend bivšeg kineskog čelnika Mao Ce-tunga, već prodaje automobile ne nekoliko europskih tržišta, a u sljedeće tri godine planira imati više od 200 distributera u 25 država Europske unije.

Kineski proizvođač luksuznih automobila Hongqi u utorak je poručio da će do 2028. godine lansirati 15 električnih i hibridnih modela u Europi na 25 različitih tržišta, a pritom je predstavio i EHS5, kompaktni električni SUV.

Hongqi ili “Crvena zastava”, omiljeni brend bivšeg kineskog čelnika Mao Ce-tunga, već prodaje automobile na nekoliko europskih tržišta, uključujući Norvešku, Nizozemsku i Poljsku. Kao podružnica kineskog državnog proizvođača automobila FAW, Hongqi planira do 2028. imati više od 200 distributera u Europi, piše Reuters.

Tvrtka se tako pridružuje sve većem broju kineskih proizvođača automobila, uključujući BYD, Chery i Changan, koji se kod kuće suočavaju s oštrom cjenovnom konkurencijom na tržištu električnih vozila i traže profitabilniju prodaju u Europi. Kineski proizvođač Leapmotor izjavio je ranije ove godine da će opskrbljivati Hongqi platformom za električna vozila kako bi mu pomogao u širenju prodaje u inozemstvu.

Izvršni direktor Zhu Jiangming rekao je za Reuters na sajmu u Münchenu da će se ta platforma koristiti za Hongqi EV koji bi trebao ući u proizvodnju u četvrtom kvartalu 2026. godine.