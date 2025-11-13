EU pokrenuo istragu protiv poznatog pića. Navodno je poticao trgovce da uklone konkurenciju s polica

Ako se utvrdi da je austrijska tvrtka prekršila europska pravila tržišnog natjecanja, mogla bi biti kažnjena s do 10 posto godišnjeg prometa.

Komisija, najviša EU-ova institucija za zaštitu tržišnog natjecanja, ispitat će je li Red Bull prekršio europska pravila zloupotrebom svojeg dominantnog položaja na tržištu. Bruxelles sumnja da je Red Bull razvio strategiju na razini cijele Europe kako bi ograničio konkurenciju energetskih pića većih od 250 ml u supermarketima i na benzinskim postajama, osobito u Nizozemskoj, piše Financial Times.

Prema navodima Komisije, strategija je navodno bila usmjerena na energetska pića najvećeg Red Bullova konkurenta, čije ime nije navedeno.

Manipulirali cijenama

Komisija istražuje je li Red Bull nudio financijske ili druge poticaje trgovcima da prestanu prodavati veća energetska pića konkurencije ili da ih nepovoljno pozicioniraju, primjerice stavljanjem na manje vidljiva mjesta u trgovinama.

Također se sumnja da je Red Bull zloupotrijebio svoju poziciju kategorijskog menadžera – u kojoj nadzire marketinške aktivnosti određene kategorije proizvoda kod trgovaca – kako bi uklonio ili doveo u nepovoljan položaj konkurentske proizvode.

“Želimo utvrditi jesu li takve prakse možda održavale visoke cijene i ograničavale izbor energetskih pića za potrošače”, izjavila je povjerenica za tržišno natjecanje EU-a Teresa Ribera. “Ova istraga dio je kontinuiranih napora Komisije da provodi pravila tržišnog natjecanja u opskrbnom lancu hrane na dobrobit europskih potrošača.”

Nenajavljene inspekcije

Istraga slijedi nakon nenajavljenih inspekcija u sjedištu Red Bulla i drugim lokacijama u ožujku 2023. Tvrtka je te pretrese osporila pred Sudom Europske unije u Luxembourgu, tvrdeći da su bili nerazmjerni i nedovoljno potkrijepljeni konkretnim sumnjama na protutržišno ponašanje. Tvrtka je također tvrdila da je istraga previše oslonjena na informacije Monster Energyja, jednog od njegovih konkurenata. Taj je prigovor odbijen prošlog mjeseca.

Ako se utvrdi da je Red Bull prekršio europska pravila tržišnog natjecanja, mogao bi biti kažnjen s do 10 posto svojeg godišnjeg prometa.