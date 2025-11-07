Deutsche Börse i Nasdaq pod istragom EU-a

Europska komisija objavila je u četvrtak da je službeno otvorila istragu kako bi utvrdila jesu li Deutsche Börse i Nasdaq kršili propise o ravnopravnom natjecanju koordinacijom trgovine financijskim izvedenicama i dogovaranjem cijena.

Prije nešto više od godinu dana Komisija je bila objavila da je nenajavljeno poslala inspektore u Nasdaq i Deutsche Börse u sklopu istrage o mogućem kršenju propisa u trgovini financijskim izvedenicama.

Deutsche Börse najveća je burzovna grupacija u EU-u po tržišnoj vrijednosti i operater Frankfurtske burze i Eurexa, najvećeg tržišta izvedenica u Europi. Eurex trguje dioničkim, robnim, dužničkim i valutnim izvedenicama.

Nasdaqova američka matična tvrtka spada među najveće burzovne grupacije u svijetu, a njezine burze dionica u EU uključuju glavna tržišta Švedske, Danske i Finske. Nudi i usluge trgovanja i prijeboja kod dioničkih, obvezničkih i robnih izvedenica.

U četvrtak Komisija je objavila da je službeno otvorila istragu kako bi utvrdila jesu li dvije tvrtke prekršile propise EU o tržišnom natjecanju.

“Istražujemo jesu li se Deutsche Börse i Nasdaq možda dogovorili da neće konkurirati jedan drugom u izlistavanju dionica, trgovini i kliringu određenih financijskih izvedenica”, rekla je povjerenica EU-a Teresa Ribera.

Istraga obuhvaća moguću spornu praksu dvije tvrtke u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji uz 27 zemalja EU-a obuhvaća i Island, Norvešku i Lihtenštajn.

Nasdaq i Deutsche Börse možda su također koordinirali cijene, dijelili klijente i razmjenjivali osjetljive informacije, stoji u priopćenju Komisije.

Takva praksa može utjecati na cijene i na kvalitetu usluga, kao i na funkcioniranje jedinstvenog tržišta, podsjeća Bruxelles.