Pad dionica na europskim burzama: Raste zabrinutost zbog problema američkih regionalnih banaka

Na europskim su burzama u petak ujutro cijene dionica pale, ponajviše u bankarskom sektoru, jer su problemi u američkim regionalnim bankama izazvali zabrinutost ulagača i u vezi nekih drugih banaka.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 1,5 posto, pa je izgubio gotovo sve dobitke od početka tjedna.

Pritom je londonski FTSE indeks skliznuo 1,53 posto, na 9290 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,10 posto, na 23.760 bodova, a pariški CAC 0,87 posto, na 8117 bodova.

Pad indeksa ponajviše je posljedica pritiska na dionice banaka, kao što su Deutsche Bank, Barclays i BNP Paribas. Bankarski sektor na gubitku je jutros u prosjeku gotovo 2,5 posto.

Tako burze prate jučerašnji pad Wall Streeta, gdje je Dow Jones oslabio 0,65 posto, S&P 500 0,63, a Nasdaq indeks 0,47 posto. Pad indeksa ponajviše je posljedica zabrinutosti ulagača oko američkih regionalnih banaka, nakon loših vijesti iz dvije.

Cijena dionice Zions Bancorporationa potonula je 13 posto, nakon što je ta regionalna banka izvijestila o gubitku od 50 milijuna dolara u trećem tromjesečju, pojačavši zabrinutost investitora oko skrivenih kreditnih problema dok banke brode kroz ekonomsku neizvjesnost uz još relativno visoke kamatne stope. Dionica banke Western Alliance pala je, pak, gotovo 11 posto, nakon što je objavila da je pokrenula tužbu zbog prijevare protiv jednog od svojih klijenata.

Zbog svega toga, indeks financijskog sektora potonuo je 2,75 posto.

I na azijskim su burzama cijene dionica pale. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 9,30 sati u minusu 0,9 posto, pa je na putu gubitka u ovom tjednu.

Jutros su cijene dionica u Australiji, Šangaju, Japanu i Hong Kongu pale između 0,8 i 2,3 posto, dok su u Južnoj Koreji i Indiji porasle između 0,1 i 0,7 posto.