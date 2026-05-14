Intel se nakon 20 godina vraća u Formulu 1 – postaje računalni partner poznate britanske momčadi

Američki tehnološki div i proizvođač čipova vrijedan više od 600 milijardi dolara sklopio je višegodišnje partnerstvo s aktualnim prvakom među konstruktorima.

Tehnološki div za proizvodnju naprednih poluvodiča Intel vraća se u sponzorstvo Formule 1 prvi put nakon dva desetljeća, i to kroz partnerstvo s McLarenom kao službeni partner za računalne sustave momčadi.

Sky News doznaje da će McLaren Racing i Intel, čija tržišna vrijednost premašuje 600 milijardi dolara, kasnije u četvrtak objaviti višegodišnji ugovor, što je još jedan primjer najvećih svjetskih tehnoloških kompanija koje kroz prestižni motosport traže globalnu vidljivost.

Vrijednost ugovora neće biti objavljena, no očekuje se da će riječ biti o značajnom iznosu za momčad McLaren Mastercard F1.

Intel je posljednji put bio povezan s momčadi Formule 1 prije 20 godina, kada je surađivao s BMW Sauberom.

McLaren, aktualni prvak među konstruktorima, imao je promjenjiv početak sezone Formule 1 2026. Svjetski prvak Lando Norris trenutačno je četvrti u ukupnom poretku vozača, dok je njegov momčadski kolega Oscar Piastri šesti.

“Formula 1 i IndyCar predstavljaju neka od najvećih testnih okruženja za računalstvo visokih performansi”, rekao je izvršni direktor Intela Lip-Bu Tan.

“Intel i McLaren zajedno će pomicati granice mogućega, pretvarajući podatke u konkurentsku prednost u svakom zavoju.”