Jaguar Land Rover bio nadomak odlaska iz Britanije, vlada reagirala u zadnji čas

Vladini dokumenti otkrivaju da je bez državne potpore postojala realna opasnost da se proizvodnja električnih vozila preseli bliže tvornici baterija u Španjolskoj.

Jaguar Land Rover razmatrao bi premještanje proizvodnje automobila iz Ujedinjenog Kraljevstva i smanjenje broja radnih mjesta da nije bilo subvencije od 380 milijuna funti za sestrinsku tvrtku za baterije, tvrde vladini dužnosnici u neformalnim razgovorima.

Dužnosnici Ministarstva za poslovanje i trgovinu (DBT) upozorili su u prosincu da bi najveći poslodavac u britanskoj automobilskoj industriji mogao potaknuti egzodus iz sektora, prema dokumentima o državnim potporama koje je pripremio regulator za tržišno natjecanje.

Gigatvornica u Somersetu

JLR je u vlasništvu Tata Sonsa, indijskog konglomerata koji također kontrolira najvećeg britanskog proizvođača čelika. Tata Steel dobio je 500 milijuna funti za modernizaciju čeličane u Port Talbotu. Ranije ovog mjeseca vlada je također produžila potporu od 380 milijuna funti tvrtki Agratas, novom poslovanju Tate, koja u Somersetu gradi “gigatvornicu” baterija za opskrbu JLR-a i drugih proizvođača automobila, piše The Guardian.

Dokument otkriva da je planirana ukupna investicija u veliku tvornicu porasla na 5,2 milijarde funti, u odnosu na četiri milijarde koliko je iznosila kada je projekt prvi put najavljen 2023. godine.

Također otkriva upozorenja vlade da bi, bez subvencije, Agratas mogao europsku tvornicu smjestiti u Španjolskoj, što bi dugoročno moglo dovesti do premještanja proizvodnje JLR-a iz Ujedinjenog Kraljevstva, budući da bi bilo jeftinije proizvoditi električne automobile bliže tvornici baterija.

JLR u Ujedinjenom Kraljevstvu zapošljava 33.000 ljudi. Svoje ključne modele Range Rover i buduće Jaguar modele proizvodi u Solihullu, u West Midlandsu, dok se modeli poput Discovery Sporta proizvode u Halewoodu, u Merseysideu.

(Ne)opravdane subvencije

Prema britanskom zakonu, svako državno tijelo mora konzultirati Savjetodavnu jedinicu za subvencije pri Upravi za tržišno natjecanje i tržišta (CMA) kada dodjeljuje iznose veće od 25 milijuna funti. Međutim, čini se da je ta jedinica imala određene sumnje u to jesu li vladine procjene o budućnosti britanske automobilske industrije bile dovoljno utemeljene.

Des Quinn, nacionalni dužnosnik sindikata Unite koji predstavlja radnike JLR-a, rekao je da je “dobro vidjeti da je vlada stala na pravu stranu kako bi podržala britansku automobilsku industriju.”

Visoki rukovoditelji JLR-a ranije su isticali predanost Tate Ujedinjenom Kraljevstvu, iako kompanija neke modele proizvodi isključivo u drugim zemljama, poput Land Rover Defendera koji se proizvodi u Slovačkoj.