Kako su Loopovi čepići za uši stišali buku za generaciju Z – i pojačali prihode do neslućenih razina

Maarten Bodewes i Dimitri O oštetili su sluh nakon godina provedenih na glasnim koncertima i željeli su pomoći drugima da izbjegnu istu sudbinu. Danas njihova kultna tvrtka za čepiće za uši ostvaruje prihod od 220 milijuna dolara, surađuje s Coachellom i McLarenom te je upravo stigla i na police velikih maloprodajnih lanaca.

Na povratku s ručka u financijskoj četvrti New Yorka, suosnivač i izvršni direktor Loopa Dimitri O — da, to je njegovo puno službeno ime — primjećuje nekoliko prolaznika koji nose elegantne čepiće za uši njegova brenda. S druge strane grada, njegov suosnivač Maarten Bodewes jednako promatra posjetitelje u Muzeju moderne umjetnosti kako nose Loop proizvode. Da su te večeri napustili Manhattan, dvojac bi vjerojatno ugledao još više Loop korisnika na plesnim podijima brooklynskih klubova, s čepićima u nizu boja i stilova. Ništa od toga ih ne iznenađuje — njihova belgijska startup tvrtka prošle je godine ostvarila oko 220 milijuna dolara prihoda, od čega gotovo polovicu iz prodaje u Sjedinjenim Državama.

Od svog osnutka u Antwerpenu 2016. godine, Loop je postao najprodavaniji i najviše kopiran brend čepića za uši, surađujući s festivalima i brendovima kao što su Coachella, McLaren i Swarovski. Kada su Bodewes i O, prijatelji iz djetinjstva koje je povezala ljubav prema glazbenim festivalima i motociklima, u kasnim dvadesetima počeli patiti od tinitusa, uočili su prazninu na tržištu — nije postojala pristupačna, a istodobno moderna zaštita za sluh. Par Loop čepića za uši, koji izgledaju poput elegantnih bežičnih slušalica, košta između 24 i 64 dolara, a dolazi u tri varijante: za glasne događaje, za koncentraciju i za miran san — slično kao što Appleovi AirPods nude tri načina rada (transparentni, adaptivni i s poništavanjem buke). Loop je isprva postao popularan među posjetiteljima koncerata, no današnji uspjeh temelji se na pametnom marketingu prema engleskom govornom području i odluci donesenoj tijekom pandemije prije pet godina da se brend rebrendira iz slogana “zaštitite svoj sluh sa stilom” u “vaš život, vaša glasnoća”, objašnjava O.

Ekspanzija na police trgovina

Do nedavno je Loop gotovo isključivo prodavao izravno potrošačima, sve dok se ovaj mjesec nije pojavio na policama 600 trgovina Targeta u SAD-u. Ekspanzija u fizičke prodavaonice rezultat je višegodišnjeg razvoja snažne online strategije. Tvrtka planira potrošiti više od 80 milijuna dolara na oglašavanje u 2025. godini — što čini oko 35 posto ukupnog prošlogodišnjeg prihoda. Unatoč tako velikim ulaganjima u marketing, Loop posluje profitabilno jer su troškovi proizvodnje i dostave njegovih proizvoda niski.

Online oglasi ciljaju različite skupine potrošača — od putnika osjetljivih na buku do onih koji teško spavaju. Iako su O i Bodewes, obojica četrdesetogodišnjaci, odrasli govoreći francuski i nizozemski, Loop se namjerno oglašava isključivo na engleskom jeziku. Ta se odluka pokazala vrlo isplativom. Ove godine organizatori Coachelle pozvali su Loop da izradi personalizirane čepiće za godišnji kalifornijski glazbeni festival, dok je britanski vozač Formule 1 Lando Norris, glavni vozač tima McLaren, postao središnja figura Loopovih marketinških kampanja. Belgija čini manje od dva posto ukupnog prihoda, a osim SAD-a, najveća tržišta su Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija, upravo tim redoslijedom.

“Do sada smo prodali 19 milijuna pari Loop čepića”, kaže Bodewes. “U početku smo se znali šaliti i pitati: ‘Koliki je to postotak Belgije?’ — imamo 11 milijuna stanovnika, tako da sada trebamo pronaći novu mjeru za usporedbu.”

Dimitri O i Maarten Bodewes, osnivači Loopa, najprodavanijeg i najviše kopiranog brend čepića za uši foto: Loop/Ferrari/Profimedia

Bodewes i O upoznali su se kao trinaestogodišnjaci u predgrađu Bruxellesa. Kasnije su studirali poslovno i građevinsko inženjerstvo, a O je osnovao energetski startup dok je Bodewes radio u Microsoftu.

No godine izlaganja ekstremnoj buci — koncerti, festivali, vožnje motorima — počele su ostavljati trag.

“Osobno, u pozadini uma stalno čujem zujanje”, kaže O. “Za mene tišina više ne postoji.”

“Počeli smo osjećati oštećenje sluha, ali i dalje smo željeli izlaziti, voziti motore i uživati u glazbi”, nastavlja on. “Zaštita sluha bila je logično rješenje.” Nakon isprobavanja raznih čepića — od jeftinih pjenastih do skupih, individualno oblikovanih modela — zaključili su da na tržištu nema udobne, pristupačne i pritom estetski privlačne opcije. Stoga su 2015. odlučili sami razviti proizvod namijenjen noćnim izlascima, uložili po 40 tisuća dolara, koristili 3D pisače za testiranje prototipova i eksperimentirali s filtrima za kontrolu zvučnih valova.

Dvije ključne odluke

Godine 2016. primljeni su u bruxelleski startup-akcelerator, napustili su dotadašnje poslove i sljedeće dvije godine usavršavali Loop prije nego što su potražili investitore. Do sredine 2018. prikupili su oko 60 tisuća dolara od prijatelja i obitelji te prodali 4500 pari čepića do kraja te godine. “Svi su nam govorili: ‘Ulagati u čepiće za uši? Jeste li ludi? To nije seksi industrija, to je dosadna kategorija.’”, prisjeća se O.

Godine 2019. Loop je povećao proizvodnju i dosegao oko milijun dolara prodaje, nakon prelaska s 3D ispisa (brzog i jeftinog za prototipove, ali nepraktičnog za masovnu proizvodnju) na injekcijsko prešanje u belgijskom laboratoriju. No već početkom 2020., s izbijanjem pandemije, prodaja se gotovo potpuno zaustavila. “U samo nekoliko tjedana prihod nam je pao za 80 posto”, kaže O. U to je vrijeme Loop prodavao proizvode putem interneta i u maloprodaji (npr. u CVS-u), s otprilike 50 prihoda prihoda iz fizičkih trgovina.

Par Loop čepića za uši, koji izgledaju poput elegantnih bežičnih slušalica, košta između 24 i 64 dolara, a dolazi u tri varijante: za glasne događaje, za koncentraciju i za miran san foto: Loop

“U tom trenutku donijeli smo dvije ključne odluke”, objašnjava O.

Prva je bila pronaći nova tržišta — shvatili su da mnogi korisnici njihove čepiće ne koriste za zaštitu, nego za udobnost, odnosno osjećaj kontrole nad bukom.

Druga odluka bila je potpuno se prebaciti na izravnu prodaju potrošačima. Iako im je prodaja u fizičkim trgovinama u 2019. donijele velik rast, pandemija ih je učinila irelevantnima. Osim toga, izravna prodaja omogućila je prikupljanje puno više povratnih informacija od korisnika putem online kupnji i društvenih mreža.

Ekspanzija prihoda

U srpnju 2020. Loop je dobio milijun dolara investicije od belgijske firme Akiles kako bi ubrzao prelazak na online prodaju, a nekoliko mjeseci kasnije lansirao je drugi proizvod — čepiće za dublju koncentraciju, putovanja i spavanje. Te je godine Loop ostvario 1,2 milijuna dolara prihoda.

“Od tada su se stvari počele kretati jako, jako brzo”, kaže O. Tvrtka je postala profitabilna 2021. godine s prihodom od 13 milijuna dolara, zahvaljujući rastu kroz influencer marketing i uštedi na troškovima dostave tako što su pakiranja učinili dovoljno malima da stanu u poštanski sandučić. Sljedeće godine Loop je sklopio svoj prvi veliki partnerski ugovor – s festivalom Tomorrowland, na kojem su O i Bodewes godinama bili redoviti posjetitelji.

“Imati Tomorrowland kao partnera, koji ne samo da prodaje naš proizvod, već ljudima poručuje da je zabava bolja kad koriste Loop, bila je nevjerojatno snažna poruka”, kaže O.

Godine 2022. Loop je lansirao treći proizvod, dizajniran da olakša razgovor u bučnim okruženjima, te je godinu završio s 47 milijuna dolara prihoda. Sljedeće godine gotovo su utrostručili tu brojku lansiranjem Loop Switcha, modela koji korisnicima omogućuje prelazak između različitih razina filtriranja.

Imidž i pomno odabrani partneri

O smatra da je pozicioniranje brenda ključno za njihov uspjeh. Dok jeftini kopirani proizvodi preplavljuju Amazon (koji čini polovicu Loopove prodaje), rijetko postižu prepoznatljivost. Loop, naprotiv, uživa rast i globalni imidž. Nakon suradnje s Coachellom, brend je birao među timovima Formule 1 za novo partnerstvo, a odluka je pala na McLaren.

“Bili smo vrlo smišljeni u tom izboru” kaže O. “Ako pogledate Landu Norrisa, on je zabavan, društven tip, pa kada on nosi Loop, to izgleda autentično.”

Čepići za uši McLaren Formula 1 Team x Loop Switch 2 nastali u suradnji belgijskog brenda i britanskog trkaćeg tima foto: Loop

Sada, s vjetrom u leđima, O i Bodewes spremni su ponovno zakoračiti u maloprodajne lance.

“Brend je dosegao razinu na kojoj omnichannel strategija ponovno ima smisla”, kaže O.

Njihova najnovija suradnja, s tvrtkom Swarovski povodom 130. obljetnice, donosi model od nehrđajućeg čelika ukrašen Swarovskijevim kristalima po cijeni od 120 dolara. Bodewes kaže da im je krajnji cilj učiniti nošenje Loop čepića “jednako prirodnim kao stavljanje sunčanih naočala kad buka postane preglasna.”

U međuvremenu, Bodewes i O i dalje svake godine odlaze na Tomorrowland, ali sada ondje i rade — nekoliko smjena prodaju Loop na vlastitom štandu. Limitirana edicija Tomorrowland x Loop dolazi u crnoj iridescentnoj boji koja podsjeća na mrlju ulja, no kada se osvrnu po publici, dvojac vidi stotine drugih pari — plavih, zelenih, srebrnih, pa i zlatnih — donesenih od kuće.

Simone Melvin, novinarka Forbesa