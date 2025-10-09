Kralj kemijske industrije: Sat već otkucava, ako EU nešto hitno ne poduzme, sektor će se urušiti

Sir Jim Ratcliffe je kao najveći problem s kojim se suočavaju tvrtke u sektoru istaknuo cijenu plina i električne energije, te pozvao Europsku uniju da postane reaktivnija u pogledu carina kako bi zaštitila konkurentnost.

Sir Jim Ratcliffe, suvlasnik Manchester Uniteda i predsjednik kompanije Ineos, koja je jedna od najvećih europskih proizvođača kemikalija, pokrenuo je “intervenciju u zadnji čas” u pokušaju da, kako kaže, “spasi europsku kemijsku industriju”.

Pozvao je europske zakonodavce da smanje pritisak troškova na kemijsku industriju, upozorivši da u suprotnom “uskoro više neće biti industrije koju treba spašavati”.

“Po mom mišljenju, nije ostalo mnogo vremena prije nego što svjedočimo katastrofalnom padu kemijske industrije u Europi”, rekao je Ratcliffe, piše SkyNews.

Dodao je da je “najveći problem” s kojim se suočavaju tvrtke u tom sektoru cijena plina i električne energije, te da Europska unija mora postati “reaktivnija” u pogledu carina kako bi zaštitila konkurentnost. Prema njegovim riječima, teret kemijskih tvrtki trebao bi se ublažiti smanjenjem poreza i regulatornih opterećenja, kao i ponovnim uvođenjem besplatnih dozvola za emisiju stakleničkih plinova.

Otkazi zbog Kine

Ratcliffeove izjave dolaze u trenutku kada je njegova kompanija Ineos, najveći europski proizvođač određenih kemikalija i jedna od najvećih kemijskih kompanija na svijetu, početkom tjedna objavila ukidanje 60 radnih mjesta u tvornici acetila u Hullu.

Kao glavni razlog navode se jeftini uvoz iz Kine, jer međunarodna konkurencija s nižim troškovima poslovanja snažno pogađa europski sektor.

Ratcliffe je upozorio da je sada “trenutak istine“ za kemijski sektor u Europi, koji je, prema njegovim riječima, “na rubu opstanka i može se spasiti samo hitnim djelovanjem“.

Proizvodnja pada, ulaganja mala

Prema istraživanju koje je financirao Ineos, a provela ekonomska konzultantska kuća Oxford Economics, proizvodnja u europskom kemijskom sektoru značajno je pala zbog gubitka cjenovne konkurentnosti uzrokovanog visokim troškovima energije i strogim propisima.

Prema podacima iz izvješća, oko 1,2 milijuna ljudi izravno je zaposleno u kemijskoj industriji, dok milijuni drugih neizravno ovise o njoj kroz opskrbne lance i potrošnju zaposlenika.

Prosječna ulaganja europskih kemijskih kompanija dvostruko su manja od onih u Sjedinjenim Državama – 1,5 u odnosu na tri posto, a takav se trend, prema prognozama, nastavlja i u budućnosti.