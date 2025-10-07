Lecornu dobio 48 sati da riješi krizu, Macron prijeti potezom od kojeg svi strahuju

Iz Elizejske palače su poručili da će predsjednik Emmanuel Macron “preuzeti odgovornost” ako pregovori propadnu te zaprijetio izborima, želeći na taj način potaknuti kompromis između socijalista i konzervativaca.

Nakon dana punog preokreta, koji je mjestimice graničio s farsom, Elizejska palača priopćila je u utorak da je predsjednik Emmanuel Macron zadužio odlazećeg premijera Sébastiena Lecornua “da do srijede navečer vodi završne pregovore o definiranju platforme djelovanja i stabilnosti za zemlju”.

“U srijedu navečer reći ću šefu države je li to moguće ili ne, kako bi mogao izvući sve potrebne zaključke”, odgovorio je Lecornu na X-u. Nove razgovore trebao je započeti u utorak u 9 sati, susretom s čelnicima krhke koalicije između predsjedničkog tabora i desnog Les Républicainsa (LR). Predsjednica Nacionalne skupštine Yaël Braun-Pivet i njezin pandan iz Senata Gérard Larcher trebali su biti prisutni na sastanku. No ne i Bruno Retailleau, predsjednik LR-a i odlazeći ministar unutarnjih poslova, koji je radije odabrao razgovor nasamo s Lecornuom, piše La Monde.

Macronov odgovor na treći slom vlade u godinu dana dočekan je hladno, čak i u njegovu taboru. Gabriel Attal, čelnik Macronove centrističke stranke Renaissance, kritizirao je ono što je nazvao “nekakvom neumoljivom željom za zadržavanjem kontrole” s predsjednikove strane. Bivši premijer Édouard Philippe u utorak ujutro na francuskom radiju osudio je ono što je nazvao “potresnom političkom igrom” i pozvao Macrona da raspiše prijevremene predsjedničke izbore nakon usvajanja proračuna za 2026., “kako bi se na uredan i dostojanstven način okončala ova politička kriza koja šteti zemlji”. Bio je to potres unutar centrističkog bloka, jer su do tada samo Macronovi protivnici – krajnje desni Rassemblement National (RN) i lijeva La France Insoumise (LFI) – pozivali na njegov odlazak.

Ako i uspije, nije garancija da ostaje

U slučaju novog neuspjeha u srijedu, Macron će “preuzeti odgovornost”, poručili su iz Elizejske palače u ponedjeljak, neizravno zaprijetivši novim raspuštanjem Nacionalne skupštine – mogućnošću koje se pribojavaju i LR, i predsjednički tabor, i socijalisti. Ako pregovori uspiju, Lecornu ne bi automatski bio ponovno imenovan premijerom; njegova je zadaća ograničena na to da utvrdi jesu li “kompromisna rješenja” još moguća. “Pristao je ostati, ali za njega je ovo posljednji put”, rekao je njemu blizak izvor francuskim medijima.

Premijerovo je strpljenje, čini se, presahnulo zbog mlakog odaziva političkih stranaka na njegovo obećanje da neće koristiti članak 49.3 Ustava kako bi progurao proračun za 2026. bez glasovanja. Tu “novu metodu dijeljenja vlasti”, požalio se, stranke nisu prepoznale “kao duboku promjenu koju je predstavljala”.

Apetiti su porasli

Lecornu je zatim predbacio strankama da se ponašaju “kao da svaka od njih ima apsolutnu većinu u Nacionalnoj skupštini”. “Bio sam spreman na kompromise, ali svaka politička stranka želi da druga preuzme cijeli njezin program”, rekao je, ciljajući i na vladajuću koaliciju i na oporbu. Naposljetku, “sastavljanje vlade unutar vladajuće koalicije nije proteklo glatko i probudilo je neke stranačke apetite, ponekad neodvojive – i to sasvim legitimno – od nadolazećih predsjedničkih izbora”, požalio se odlazeći premijer.