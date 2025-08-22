Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja

Radnici londonske podzemne željeznice održat će niz štrajkova tijekom sedam dana sljedećeg mjeseca zbog spora oko plaća i uvjeta rada.

Sindikat željeznice, pomorstva i prometa (RMT) priopćio je da će njegovi članovi na londonskoj podzemnoj željeznici provoditi akcije u različito vrijeme počevši od 5. rujna. Iz sindikata tvrdi da je uprava odbila ozbiljno pristupiti njihovim zahtjevima vezanima uz plaće, upravljanje umorom, rasporede smjena i skraćenje radnog tjedna.

U odvojenom sporu oko plaća i uvjeta rada, članovi RMT-a na londonskoj željeznici Docklands Light Railway također će štrajkati u tjednu koji počinje 7. rujna, piše Sky News.

Glavni tajnik RMT-a Eddie Dempsey rekao je kako njihovi članovi rade fantastičan posao kako bi održali mobilnost glavnog grada te da odrađuju naporne smjene kako bi osigurali da Londončani stignu do svojih odredišta 24 sata dnevno. “Oni ne traže kraljevsko bogatstvo, ali umor i ekstremne rotacije smjena ozbiljno utječu na njihovo zdravlje i dobrobit, a sve to uprava London Undergrounda (LU) godinama nije adekvatno rješavala. Uz činjenicu da postoje neriješena pitanja oko putnih aranžmana za osoblje, stvorena je atmosfera nepovjerenja, u kojoj naši članovi osjećaju da ih nitko ne sluša. RMT će nastaviti pregovarati s upravom LU-a s ciljem postizanja revidirane ponude i dogovorenog rješenja.“

Glasnogovornik Transport for London, krovne organizacije zadužene za većinu javnog prijevoza u Londonu, pa tako i podzemne željeznice (LU), poručio je kako se radovito sastaju sa sindikatima kako bi raspravili sve njihove brige. “Nedavno smo se sastali i s RMT-om kako bismo razgovarali o nekim konkretnim točkama. Želimo da se prema našim kolegama postupa pravedno i, uz ponudu povećanja plaće od 3,4 posto u našim tekućim pregovorima, postigli smo napredak u nizu obveza koje smo ranije preuzeli. Pozdravljamo daljnji dijalog sa sindikatima o umoru i rasporedima na londonskoj podzemnoj željeznici, ali smanjenje ugovorenog 35-satnog radnog tjedna nije praktično niti financijski izvedivo. S obzirom na poboljšanja koja smo nedavno uveli kao odgovor na zabrinutosti koje su naši sindikati istaknuli, pozivamo RMT da iznese našu pravednu i financijski održivu ponudu svojim članovima i da nastavi s nama surađivati umjesto da prijeti štrajkom, koji će samo ometati Londončane.“