Nakon obećanja o ulaganju 10 milijardi dolara, Trumpovo Ministarstvo pravosuđa sprema povlačenje optužbi protiv indijskog milijardera

Nakon višemjesečnog lobiranja i angažiranja Trumpovih odvjetnika, optužbe protiv drugog najbogatijeg čovjeka Azije mogle bi biti odbačene.

Američko Ministarstvo pravosuđa priprema se odbaciti kaznene optužbe protiv Gautama Adanija nakon što je obećao velika ulaganja i otvaranje radnih mjesta u SAD-u, izvijestilo je u četvrtak više medija, što bi moglo označiti kraj višegodišnjeg slučaja protiv drugog najbogatijeg čovjeka Indije i 24. osobe na Forbesovoj listi milijardera.

Bloomberg, pozivajući se na anonimne izvore, navodi da Ministarstvo pravosuđa “nastavlja s planovima” za povlačenje optužnice protiv Adanija te da bi slučaj mogao biti formalno odbačen već ovog tjedna. Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) navodno također razmatra nagodbu u zasebnom građanskom postupku protiv indijskog milijardera.

Adani, predsjednik indijskog konglomerata Adani Group, optužen je u studenom 2024. zbog navodnog sudjelovanja u shemi podmićivanja vrijednoj 250 milijuna dolara. Prema optužnici, Adani i drugi direktori navodno su podmićivali indijske državne dužnosnike kako bi dobili ugovore za opskrbu solarnom energijom, a zatim osigurali financiranje tih poslova prikrivajući podmićivanje od američkih i međunarodnih investitora.

Adani i njegovi suradnici odbacili su optužbe te zatražili odbacivanje SEC-ove tužbe koja također tvrdi da je Adani podmićivao indijske dužnosnike u zamjenu za solarne ugovore.

Trumpovi osobni odvjetnici

New York Times piše da je odluka Ministarstva pravosuđa uslijedila nakon što je Adani angažirao Roberta J. Giuffru, jednog od osobnih odvjetnika predsjednika Donalda Trumpa. Također se spominje sastanak održan u travnju na kojem su Adanijevi odvjetnici navodno ponudili ulaganje od 10 milijardi dolara u američko gospodarstvo i otvaranje 15.000 radnih mjesta ako optužbe budu povučene.

Prema pisanju Timesa, ponuda je naišla na “pozitivan odgovor” dužnosnika Ministarstva pravosuđa, iako su tužitelji navodno istaknuli da prijedlog ulaganja “neće imati nikakvu ulogu u rješavanju slučaja”.

Ministarstvo pravosuđa zasad nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Adani, drugi najbogatiji čovjek Azije nakon indijskog milijardera Mukesha Ambanija, posljednjih je mjeseci više puta javno hvalio Donalda Trumpa nakon njegova povratka na vlast. U studenom je napisao:

“Ako postoji jedna osoba na svijetu koja utjelovljuje nepokolebljivu upornost, neuništivu odlučnost i hrabrost da ostane vjerna svojim uvjerenjima, onda je to Donald Trump.”

Intenzivna lobiranja

Forbes procjenjuje Adanijevo bogatstvo na 82 milijarde dolara. Njegovo bogatstvo moglo bi dodatno rasti ako Adani Group dobije poticaj nakon mogućeg zatvaranja pravnih postupaka, a samo od srijede Adanijevo je bogatstvo već poraslo za 3,5 milijardi dolara zahvaljujući nepovezanom poslovnom poslu.

Još nije jasno kada bi optužbe protiv Adanija mogle službeno biti odbačene niti kada bi SEC mogao postići nagodbu. Bloomberg navodi da će eventualna nagodba sa SEC-om vjerojatno uključivati novčanu kaznu, no povlačenje kaznenih optužbi značilo bi da bi Adani izbjegao sve kaznene sankcije u tom slučaju.

Prema oisanju BBC-a, indijski milijarder i njegov nećak Sagar Adani navodno su pristali ukupno platiti 18 milijuna dolara kazni kako bi nagodbom riješili građansku tužbu za prijevaru koju je protiv njih podnio SEC.

Vijest dolazi nakon što je Bloomberg početkom svibnja izvijestio da je Adani mjesecima intenzivno radio na tome da se optužnica odbaci. Reuters navodi da je pravna bitka dosad izbrisala oko 13 milijardi dolara tržišne vrijednosti kompanija unutar Adani Groupa.

Adani je u SAD-u angažirao lobiste i odvjetnike kako bi pokušao osigurati povlačenje optužbi, tražio savjete indijskih dužnosnika o odnosima s Trumpom te navodno tijekom ove godine održao niz sastanaka s predstavnicima Trumpove administracije.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalan članak)