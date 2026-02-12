Naljutiti Trumpa ili spasiti radna mjesta? Meksiko važe kinesku ponudu za golemu tvornicu

Suočen s američkim trgovinskim pritiscima i kineskim investicijskim ambicijama, Meksiko traži rješenje koje neće ugroziti pregovore sa SAD-om, ali ni egzistenciju vlastitih radnika.

Dva vodeća kineska proizvođača automobila, BYD i Geely, među finalistima su u utrci za kupnju tvornice Nissan–Mercedes-Benz u Meksiku, prema riječima osobe upoznate s procesom, dok Kina nastoji osigurati proizvodno uporište u zemlji u kojoj američke carine potiču zatvaranje tvornica i otpuštanja.

Finalisti su odabrani među devet kompanija koje su iskazale interes za preuzimanje pogona, uključujući najmanje još dva velika kineska proizvođača: Chery i Great Wall Motor, navode dva izvora upoznata sa situacijom. Vijetnamski proizvođač električnih vozila VinFast treći je finalist, javlja Reuters. Interes kineskih proizvođača, o kojem se dosad nije izvještavalo, mogao bi označiti veliku promjenu u meksičkoj automobilskoj industriji, kojom su desetljećima dominirali američki, europski i japanski proizvođači, uglavnom proizvodeći vozila za američko tržište.

Osjetljivo balansiranje

Meksičke vlasti sada se nalaze pred osjetljivim i politički zahtjevnim balansiranjem. Carine američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno pogađaju meksički automobilski sektor, a kineske investicije mogle bi donijeti prijeko potrebna radna mjesta. No istodobno postoji bojazan da bi kineska proizvodnja u Meksiku mogla razljutiti Washington i ugroziti ovogodišnje pregovore o sjevernoameričkom trgovinskom sporazumu.

Sjedinjene Države praktički su zabranile prodaju vozila kineskih brendova, a američki predsjednik optužio je Meksiko da služi kao “stražnja vrata” za ulazak kineske robe na američko tržište. Ambicije BYD-a i Geelyja za proizvodnjom u Meksiku dodatno naglašavaju eksplozivan globalni rast kineske automobilske industrije. Prodaja BYD-ovih vozila porasla je deset puta od 2020., dok se prodaja Geelyja udvostručila. Obje su kompanije prošle godine prodale više od četiri milijuna vozila — otprilike koliko i Ford.

Meksiko je važno tržište za kineske proizvođače automobila: ondje se godišnje proda oko 1,5 milijuna vozila, a ujedno predstavlja i stratešku odskočnu dasku za prodor na američko tržište foto: Getty Images

Meksiko je važan izvozni tržišni prostor za BYD, Geely i druge kineske proizvođače, koji su kolektivno povećali svoj tržišni udio s nule 2020. na oko 10 posto prošle godine, prema procjeni konzultantske kuće AutoForecast Solutions. U Meksiku se godišnje proda oko 1,5 milijuna automobila.

Iako Meksiko ne može blokirati prodaju tvornice, dužnosnici ministarstva gospodarstva tiho su pozvali lokalne vlasti da odgode kineske investicije dok se ne zaključe trgovinski pregovori sa SAD-om, rekli su izvori iz vlade.

Lani izgubljeno 60.000 radnim mjesta

Meksiko je prošle godine uveo carine od 50 posto na kineske automobile i drugu robu, što je široko protumačeno kao pokušaj smirivanja Washingtona. No te su carine istodobno potaknule kineske proizvođače da razmotre proizvodnju u Meksiku.

Meksička automobilska industrija snažno ovisi o Sjedinjenim Državama. Godine 2024. američki su kupci kupili 2,8 milijuna od četiri milijuna osobnih vozila proizvedenih u Meksiku, prema podacima Meksičkog udruženja automobilske industrije (AMIA). No sektor se suočava s poteškoćama od ožujka prošle godine, kada je Trump uveo carinu od 25 posto na automobile proizvedene u Meksiku.

Nakon tri desetljeća rasta, izvoz vozila u SAD pao je gotovo tri posto u 2025., prema AMIA-i. Predsjednik udruženja Rogelio Garza rekao je da očekuje još veći pad ove godine ako carine ostanu na snazi. Prema službenim podacima, Meksiko je prošle godine izgubio oko 60.000 radnih mjesta u automobilskoj industriji.