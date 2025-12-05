Niskotarifne aviokompanije planiraju veliki povratak u ovu zemlju. “Očekujemo procvat mračnog turizma”

Ryanair, Wizz Air i easyJet očekuju snažan rast putovanja nakon potpisivanja mirovnog sporazuma. Letovi bi se mogli ponovno pokrenuti već u roku od dva tjedna, a kompanije u tome vide veliku priliku za daljnje širenje poslovanja.

Europske niskotarifne aviokompanije pripremaju se vratiti u Ukrajinu čim se potpiše mirovni sporazum koji će omogućiti ponovno otvaranje ukrajinskih zračnih luka za putnike — jer očekuju procvat “mračnog, katastrofičnog turizma“ kao i povratak stanovništva u zemlju.

Wizz Air izjavio je da planira imati 15 zrakoplova baziranih u Ukrajini u roku od dvije godine nakon mirovnog sporazuma, a taj bi broj trebao narasti na 50 u sedam godina, dok je Ryanair poručio da bi mogao ponovno pokrenuti letove unutar dva tjedna od bilo kakvog dogovora.

“Sve smo planirali, čim se zračni prostor otvori, vrlo ćemo se brzo vratiti na tržište”, rekao je izvršni direktor Wizz Aira József Váradi za Financial Times. “Ponovno otvaranje bit će velika prilika za nas.”

Godišnje oko 15 milijuna putnika

Osim vala povratka Ukrajinaca i velikih radova na obnovi, Váradi predviđa i val “mračnog turizma”, u kojem putnici posjećuju područja pogođena ratnim ili prirodnim katastrofama. “Kad je pao Berlinski zid, milijuni ljudi otišli su ga vidjeti”. rekao je.

Wizz, sa sjedištem u Mađarskoj, bio je najveća strana aviokompanija koja je letjela u Ukrajinu prije nego što je ruska invazija 2022. prisilila međunarodne zračne prijevoznike da prekinu operacije. Grupacija je u 2021. imala više od 5000 letova prema Ukrajini te je te godine bila treći najveći prijevoznik, nakon ruskog Aeroflota i ukrajinske charter kompanije Windrose.

Gotovo 15 milijuna putnika letjelo je u Ukrajinu 2019., rekordnoj godini prije pandemije. Oko 10,8 milijuna ljudi letjelo je 2021., godinu prije ruske invazije punog opsega, prema podacima zrakoplovnog savjetodavnog poduzeća Cirium.

Ryanairovi rukovoditelji posjetili su ključne ukrajinske zračne luke s planom povećanja broja putnika na četiri milijuna. Prije zatvaranja ukrajinskih zračnih luka, aviokompanija je prevozila oko 1,5 milijuna ljudi godišnje u Kijev, Lavov i Odesu.

“Imali bismo letove u prodaji unutar dva tjedna, pitanje je samo kada će biti sigurno letjeti”, rekao je izvršni direktor Eddie Wilson u intervjuu ovaj tjedan.

Prvi put u Ukrajini

Kazao je da aviokompanija, koja ima bazirane zrakoplove u 95 zračnih luka diljem Europe, može otvoriti rute iz bilo koje svoje baze bez ometanja ukupne mreže — što joj omogućuje da se kreće puno brže od konkurenata s manje baza.

EasyJet, koji ranije nije letio u Ukrajinu, također razmatra otvaranje linija. Izvršni direktor Kenton Jarvis rekao je da bi Ukrajina mogla postati “najveći građevinski projekt u Europi”, dok će se “ljudi htjeti vratiti kući kad kuća ponovno bude sigurna”.

“Operativno, sustav kontrole zračnog prometa može se vrlo brzo pokrenuti — sve ovisi o stanju zračnih luka i pista te o tome da terminali i piste rade prema najvišim sigurnosnim standardima.”

Za razliku od Wizza i Ryanaira, easyJet ne planira bazirati zrakoplove u Ukrajini u kratkoročnom razdoblju.