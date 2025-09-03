Sindikat Hyundai Motora pokreće štrajkove u Južnoj Koreji zbog plaća i radnog vremena

Sindikat je od uprave zatražio isplatu 30 posto bonusa od neto dobiti kompanije u 2024., kada je Hyundai ostvario rekordne prihode zahvaljujući rastu u SAD-u.

Sindikat južnokorejskog proizvođača automobila Hyundai Motor održat će djelomične štrajkove tijekom tri dana ovog tjedna u pogonima diljem Južne Koreje, u nastojanju da izbori kraće radno vrijeme i veće plaće, navodi se u obavijesti poslanoj članovima sindikata, piše Reuters.

Sindikat kompanije, koji broji oko 40.000 članova, pokrenut će djelomične štrajkove u raznim pogonima, uključujući tvornice u Ulsanu, Jeonju i Asanu, stoji u obavijesti. Radnici će u srijedu i četvrtak napustiti posao na dva sata, a u petak na četiri sata, dodaje se. Odluka o pokretanju industrijske akcije donesena je nakon što je većina članova sindikata 25. kolovoza glasala za plan.

Sindikat je od uprave zatražio isplatu 30 posto bonusa od neto dobiti kompanije u 2024., kada je Hyundai ostvario rekordne prihode zahvaljujući rastu u SAD-u.

Sindikat također želi podići dob za umirovljenje na 64 godine, s trenutno zakonski zajamčenih 60, kao i uvesti radni tjedan od četiri i pol dana, rekao je glasnogovornik sindikata.

Godine 2003. Hyundaiov sindikat bio je među prvim korejskim radničkim skupinama koje su postigle dogovor s upravom o uvođenju petodnevnog radnog tjedna, u zemlji u kojoj je većina ljudi dotad radila i subotom ujutro. Hyundaiov sindikat, jedan od najvećih i najutjecajnijih radničkih saveza u Koreji, već sedam godina nije organizirao cjelodnevni štrajk zbog pregovora o plaćama.

U prosincu 2024., u znak prosvjeda protiv neuspjele objave vojnog zakona bivšeg predsjednika Yoona Suk Yeola, sindikalizirani radnici Hyundaija održali su dvodnevni djelomični štrajk.