Trebao je biti simbol rasta Indonezije, ali sada je financijska budućnost zemlje u kineskim rukama

Vlada Indonezije trenutačno pregovara s Kinom o restrukturiranju duga vezanog uz projekt brzog vlaka Whoosh, vrijednog 7,3 milijarde dolara, nakon što je željeznica uz kinesku potporu počela gomilati gubitke i prijetiti stvaranjem ozbiljnog fiskalnog tereta za državu.

Ambiciozna pruga, koja povezuje glavni grad Džakartu s trećim najvećim gradom Bandungom, nastala je kroz partnerstvo indonezijskih i kineskih državnih kompanija, pod pokroviteljstvom predsjednika Xi Jinpinga i tadašnjeg indonezijskog čelnika Jokoa Widoda. Oko tri četvrtine troškova projekta pokriveno je kineskim kreditima, što dodatno pojačava ovisnost Indonezije o Pekingu, piše Financial Times.

Država nije trebala biti uključena

No, samo dvije godine nakon početka komercijalnog rada, dioničari se bore ostvariti dobit i otplatiti dug. Taj hvaljeni projekt sada bi mogao opteretiti indonezijske državne financije, koje su već pod pritiskom zbog planova novog predsjednika Prabowa Subianta, budući da krediti imaju državna jamstva.

Ministar ulaganja Rosan Roeslani izjavio je da Džakarta traži “sveobuhvatnu” restrukturaciju duga kako bi se spriječile “mogućnosti poput bankrota u budućnosti”.

Ministar financija Purbaya Yudhi Sadewa isključio je mogućnost korištenja državnih sredstava za spašavanje projekta, no Danantara, novi državni investicijski fond koji upravlja svim državnim tvrtkama, potvrdio je da vodi pregovore s Kinom o rješenju.

Obje su zemlje imale velika očekivanja od projekta. To je jedan od ključnih kineskih projekata u sklopu inicijative “Belt and Road”, dok ga je Widodo promovirao kao simbol infrastrukturnog razvoja.

Kina je jedan od najvećih stranih investitora u Indoneziji, a njezina je podrška ključna za ostvarenje Prabowovih ambicioznih planova gospodarskog rasta.

Gubitak veći od 250 milijuna dolara

No, željeznica duga 145 kilometara, kojom se od Džakarte do Bandunga stiže za 45 minuta, nije stekla popularnost. Stanice su udaljene od gradskih središta, a karte su skupe – najjeftinija jednosmjerna karta od 250.000 rupija (15 dolara) više je nego pet puta skuplja od sporijeg vlaka.

Indonezijski konzorcij, koji posjeduje 60 posto dionica brze pruge, prijavio je gubitak od gotovo 4,2 bilijuna rupija (253 milijuna dolara) prošle godine i još 1,6 bilijuna rupija (100 milijuna dolara) u prvoj polovici 2025. Kineske državne tvrtke posjeduju preostalih 40 posto.

Mnogi su, još od početka, dovodili u pitanje potrebu za brzom prugom između dvaju gradova koji su tako blizu. Odluka da se kao investitor odabere Kina umjesto Japana – koji je ponudio kamatu od samo 0,1 posto uz državna jamstva – također je izazvala sumnje. Indonezija je tada tvrdila da je odabrala kinesku ponudu s dva posto kamate jer nije zahtijevala državna jamstva. No, kako su troškovi projekta rasli, Widodo je dopustio pristup državnim sredstvima i jamstvima.

