Veliki zaokret britanskog javnog servisa: BBC kreće s programima na YouTubeu

Prvi put u povijesti BBC će stvarati originalne formate za YouTube, pokušavajući dosegnuti mlađe gledatelje i otvoriti nove izvore prihoda na inozemnim tržištima.

BBC bi uskoro trebao objaviti veliki sporazum s YouTubeom kojim će prvi put proizvoditi programe posebno za tu platformu, što predstavlja prekretnicu u odnosu javnog servisa s američkom tehnološkom platformom koja mu preotima publiku, javlja Financial Times.

Prema navodima nekoliko izvora bliskih pregovorima, BBC će početi proizvoditi namjenske emisije za YouTube, koje će se potom prikazivati i na platformama britanskog javnog servisa iPlayer i Sounds. Sporazum bi mogao biti objavljen već sljedećeg tjedna.

Mogućnost emitiranja oglasa

Ovim potezom BBC će ostvariti dodatne prihode jer će se uz nove programe, kada se prikazuju izvan Ujedinjenog Kraljevstva, moći emitirati oglasi. Time će se ojačati prihodi od pretplate, koja čini većinu financiranja te institucije. U Ujedinjenom Kraljevstvu, BBC ne ostvaruje prihode od oglašavanja za svoj javni programski sadržaj, čak ni kada se on prikazuje na platformama trećih strana.

Odluka o proizvodnji emisija koje će premijerno biti prikazane na YouTubeu predstavlja značajan zaokret za javno financiranu instituciju, koja je dosad naglašavala važnost vlastite streaming platforme iPlayer, uz tradicionalne kanale poput BBC One i BBC Two.

BBC je dosad YouTube, koji je u vlasništvu Alphabeta, uglavnom koristio za objavu najava i isječaka kako bi promovirao svoje emisije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

YouTube pretekao javni servis

Sporazumom će BBC pokušati privuči i zadrži mlađu publiku. Naime, izvori bliski pregovorima navode da će emisije namijenjene YouTubeu biti usmjerene prvenstveno mlađoj publici koja se sve više oslanja na taj kanal kao glavni izvor televizijskog sadržaja. Razvijat će se i informativni formati, a pretpostavlja se da će i manji broj starijih serija biti dostupan.

Prema podacima agencije za mjerenje gledanosti Barb, u prosincu je broj ljudi koji su u Ujedinjenom Kraljevstvu gledali YouTube prvi put premašio ukupnu gledanost svih BBC-jevih kanala zajedno. Gotovo 52 milijuna ljudi gledalo je YouTube na televizorima, pametnim telefonima i prijenosnim računalima u prosincu, u usporedbi s gotovo 51 milijunom koji su gledali BBC, računajući gledatelje koji su sadržaj pratili dulje od tri minute.