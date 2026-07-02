Teslin električni kamion Semi sudjelovao u prvoj nesreći sa smrtnim ishodom

Dvije osobe poginule su nakon što je golemi električni kamion udario u Volkswagen Bubu na raskrižju autoceste u Nevadi, nedaleko od tvornice u kojoj se proizvodi.

Teslin električni kamion Semi sudjelovao je početkom tjedna u prometnoj nesreći u kojoj su poginule dvije osobe. Riječ je o prvoj poznatoj nesreći sa smrtnim ishodom u kojoj je sudjelovao najnoviji Teslin model, čija je serijska proizvodnja započela tek ove godine.

Prema izvješćima prometne policije savezne države Nevade i ureda šerifa okruga Lyon, električni kamion težak deset tona udario je u mali Volkswagen Beetle starije proizvodnje na raskrižju državne ceste U.S. 50 u mjestu Dayton u Nevadi, oko 7.20 sati po lokalnom vremenu. Obje osobe koje su se nalazile u Beetleu preminule su od zadobivenih ozljeda, rekao je za Forbes policijski službenik James LaRose. Vozač Teslina kamiona nije ozlijeđen.

Vozač zaspao?

Uzrok nesreće, koja se dogodila oko 50 kilometara jugozapadno od Tesline Gigatvornice u Nevadi u kojoj se proizvodi Semi, još nije utvrđen. No ured šerifa u objavi na Facebooku naveo je da preliminarna svjedočanstva upućuju na mogućnost da je vozač kamiona zaspao za upravljačem.

Tesla računa da će Semi proširiti njezino poslovanje izvan tržišta osobnih vozila te konkurirati proizvođačima teških kamiona poput Kenwortha, Volva i Daimlera. Električni kamion može prevoziti teret težak do oko 27 tona, uz doseg do 800 kilometara s jednim punjenjem.

Kompanija zasad nije objavila koliko je kamiona Semi prodala ove godine, no ti bi podaci mogli biti uključeni u kvartalno izvješće koje se očekuje 2. srpnja.

Sigurnosni sustavi

Tesla ističe da je Semi opremljen najnovijim sigurnosnim sustavima, uključujući deset kamera koje nadziru okolinu vozila te sustav za praćenje vozača. Takvi sustavi osmišljeni su kako bi prepoznali kada je vozač ometen ili pokazuje znakove umora. Na svojim internetskim stranicama tvrtka navodi da Semi standardno dolazi s aktivnim sigurnosnim značajkama koje u kombinaciji s naprednim upravljanjem motorom i kočnicama osiguravaju stabilnost i prianjanje u svim uvjetima.

Tesla nije odmah odgovorila na upit za komentar nesreće.

Policija zasad nije mogla potvrditi je li kamion u trenutku nesreće prevozio teret. Potpuno natovaren, električni tegljač s prikolicom može težiti do oko 37 tona, gotovo 40 puta više od Volkswagena Beetlea. Zbog nesreće je dio državne ceste U.S. 50 bio zatvoren oko dva sata, a istražitelji očekuju da će više informacija objaviti početkom idućeg tjedna.

Alan Ohnsman, urednik u Forbesu (link na originalan članak)