Kineski “blizanac” Teslinog Semija ulazi na tržišta Europe i SAD-a: “I uz carine od 70 posto ostvarujemo dobit”

Za razliku od Tesle, koja cijenu svog električnog kamiona drži u tajnosti, Windrose ju je jasno istaknuo i već započeo prodaju u SAD-u i Europi.

Devet godina nakon što je Elon Musk obećao elektrificirati kamionski prijevoz s Teslinim modelom Semi, to vozilo napokon ulazi u fazu nalik redovnoj proizvodnji. No, za razliku od Tesle, koja cijenu drži u tajnosti, kinesko-europski startup na tržište dolazi s električnim tegljačem nalik Teslinom i jasno istaknutom cijenom.

Riječ je o kompaniji Windrose Tech, koju vodi izvršni direktor i osnivač Wen Han (35), koji će rado podijeliti gotovo sve detalje o svom električnom kamionu: cijenu, doseg, težinu, nosivost, pa i razlog zašto kamion izgleda kao da dolazi iz iste dizajnerske radionice kao Teslin. “Naš kamion izgleda vrlo slično Teslinom jer to diktira aerodinamika”, rekao je Han u videorazgovoru, stojeći ispred restorana tijekom hladne večeri u Antwerpenu u Belgiji, gdje je danas sjedište tvrtke. “Pomalo iznenađujuće, uspjeli smo u SAD-u patentirati dizajn kabine, kao i šasiju.”

Windrose je već počeo prodavati prve primjerke svog električnog kamiona kupcima u Kaliforniji i Teksasu. Njihov model R700, snage 1400 konjskih snaga, košta 300.000 dolara i ima doseg od oko 640 kilomatara po punjenju. Težak je nešto više od 10 tona i može prevoziti do 27 tona tereta u SAD-u. Hanova ponuda uključuje i tri mjeseca besplatnog punjenja putem Greenlane Infrastructurea, koji gradi mrežu snažnih punionica u južnoj Kaliforniji, Nevadi i Arizoni. Slične dogovore imaju i u Europi, gdje su nedavno najavili partnerstvo s francuskim ENGIE Vianeom, a kamion se tamo prodaje za 250.000 eura.

Uz poticaje koštaju kao dizelaši

Tesla svoju cijenu još nije javno objavila. Rani kupci rekli su za Forbes da se kreće između 225.000 i oko 300.000 dolara, ovisno o dosegu od 480 ili 800 kilometara po punjenju. To je nešto više od 180.000 dolara koliko je Musk spominjao 2017., ali i dalje manje od električnih modela Kenwortha, Daimlera i Volva, koji mogu koštati i do 400.000 dolara. I Windrose i Tesla kamioni skuplji su barem 100.000 dolara od dizelskih modela, no u Kaliforniji ostvaruju izdašne poticaje koji gotovo pokrivaju cijelu cijenu. U Teksasu, gdje se snažno razvija proizvodnja električne energije iz vjetra, sunca i baterija, električna energija postaje jeftiniji način prijevoza tereta.

Wen Han i Windrose električni kamion ispred Golden Gate mosta u San Franciscu foto: Facebook Wen Han

Han, koji je nedavno preselio sjedište tvrtke iz kineskog Hefei-ja u Antwerpen, planira ove godine proizvesti do 2000 vozila, od čega bi nekoliko stotina trebalo stići u SAD, dok se istodobno širi na Europu, Latinsku Ameriku i Aziju. Do 2027. želi proizvoditi najmanje 10.000 vozila godišnje, uz proizvodnju u Kini, Europi i potencijalno SAD-u.

“Sjedinjene Države bit će jedno od naših najvećih tržišta”, rekao je. “Čak i uz visoke carine, ostvarit ćemo dobit.”

Prodaju zasad pokreće uvozom vozila proizvedenih u Kini u suradnji s kompanijama Anhui Jianghuai Automobile Group i Higer Bus, a u Kaliforniji surađuje s proizvođačem električnih kamiona Xos kao distributerom. Dugoročno planira izgraditi tvornicu u SAD-u, moguće u Arizoni, kako bi smanjio troškove uvoza i povećao profitabilnost. “U međuvremenu bismo rado surađivali s Xosom i na njihovoj lokaciji u Tennesseeju za proizvodnju.”

Pitanje ekonomije, a ne samo ekologije

Unatoč prednosti koju Windrose ima zahvaljujući brzom i jeftinom kineskom lancu opskrbe za električna vozila i baterije, riječ je o rizičnom pothvatu za tvrtku osnovanu 2022. godine. Dosad je prikupila oko 400 milijuna dolara, uglavnom od kineskih investitora, kako bi se probila na američko tržište električnih teških kamiona koje je zasad više nišno nego masovno, s prosječno godišnjom prodajom oko 1000 vozila.

Tesla, kao i uvijek, ima ambiciozne planove i cilja prodaju do 50.000 modela Semi godišnje, koji bi se proizvodili u novoj liniji u Gigafactoryju u Nevadi. No u posljednjem financijskom izvješću kompanija je tiho uklonila referencu na proizvodne kapacitete za Semi. Promjene u američkim propisima i poticajima za čiste kamione dodatno su zamaglile tržišne izglede, kaže Ann Rundle iz ACT Researcha.

“To je svojevrsna nepoznanica, ali za 2026. očekujemo relativno niske brojke, nešto manje od 1400 vozila”, rekla je za Forbes.

Ekonomija se trenutačno kreće u dva smjera. Rast cijena električne energije povećao je trošak punjenja električnih kamiona, no rat između SAD-a i Irana podigao je cijene dizela još brže – za 40 posto na 5,16 dolara po galonu u posljednjih mjesec dana, prema podacima AAA. Ako cijene goriva ostanu visoke, električni kamioni postaju manje pitanje ekologije, a više financijske računice. “Trošak goriva puno je veći za flote od troška vozača i samih kamiona”, rekao je Han. “Najveći trošak koji želite eliminirati je gorivo.”

Proizvodna linija Windrose električnih kamiona u tvornici u Suzhouu, u istočnoj kineskoj pokrajini Jiangsu foto: CN-STR/AFP

Windroseov kamion trenutačno ima oko 160 kilometara manji doseg od Teslinog jer koristi litij-željezne baterije manje energetske gustoće koje proizvodi kineski CALB. Prednost je, tvrdi kompanija, veća sigurnost i dugotrajnost u odnosu na litij-ionske baterije koje koristi Tesla. Godine 2027. planiraju lansirati unaprijeđeni model E960 s novom baterijom na bazi litija, mangana i željeza, koja bi trebala omogućiti doseg od 965 kilometara po punjenju, oko 20 posto više od Teslinog modela. Cijena još nije definirana, ali “neće biti znatno viša” od sadašnjeg modela.

Školovanje na Stanfordu

Han je kineski državljanin koji je srednju školu i fakultet završio u SAD-u, a MBA stekao na Stanfordu. Osim engleskog, tečno govori i španjolski, što mu pomaže u širenju poslovanja u Latinskoj Americi, uključujući nedavno partnerstvo u Čileu. Prije Windrosea bio je financijski direktor i direktor strategije u PlusAI-ju, tvrtki za autonomnu vožnju koja je 2023. razdvojila američko i kinesko poslovanje.

To iskustvo oblikovalo je i njegovu strategiju – autonomna vožnja, tvrdi, lakše se razvija na električnoj platformi nego na dizelskoj. “Prava autonomija ne može se jednostavno nadograditi na dizelski kamion. To je gotovo nemoguće”, rekao je, ističući da sustavi poput upravljanja moraju biti drugačije dizajnirani.

Windroseov kamion zasad nije autonoman, ali ima napredne sustave pomoći vozaču poput adaptivnog tempomata, zadržavanja vozila u traci i automatskog kočenja u nuždi. Dostupan je i u verziji sa spavaćom kabinom, s preklopnim stražnjim sjedalom koje se pretvara u krevet. Unutrašnjost podsjeća na Teslinu, s vozačkim sjedalom u sredini i velikim zaslonima.

Kako prodaja u SAD-u počinje, Han planira prikupiti dodatnih 100 milijuna dolara investicija. Ne brine ga ni smanjenje državne potpore za čiste kamione.

“U redu je. Administracija ne mora mariti”, rekao je. “Ljudi mare za novac. Električna energija je jeftinija od dizela za kamione.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa (link na originalan članak)