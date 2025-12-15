Kako su članovi upravnog odbora Tesle zaradili više od tri milijarde dolara kroz dioničke nagrade

Prosječna kompenzacija Teslinih direktora između 2018. i 2024., unatoč tome što četiri godine nisu primali nikakvu isplatu, i dalje je bila dva i pol puta veća od prosječne naknade direktora Mete, drugog najplaćenijeg odbora u tom razdoblju.

Upravni odbor Tesle zaradio je više od tri milijarde dolara zahvaljujući dodjeli dionica koje su višestruko nadmašile vrijednost nagrada dodijeljenih kolegama u najvećim američkim tehnološkim kompanijama u vrijeme kada su isplaćene, pokazuje analiza koju je za Reuters napravila tvrtka Equilar, specijalizirana za kompenzacije i korporativno upravljanje.

Analiza pokazuje da je Kimbal Musk, brat izvršnog direktora Elona Muska, od 2004. godine zaradio gotovo milijardu dolara, temeljem rasta vrijednosti dioničkih opcija koje je držao ili unovčio. Direktor Ira Ehrenpreis prikupio je 869 milijuna dolara od 2007., dok je predsjednica odbora Robyn Denholm od 2014. zaradila 650 milijuna. Direktori su ostvarili takvu dobit iako si od 2020. nisu dodijelili nove dioničke nagrade. Upravni odbor pristao je obustaviti kompenzacije za direktore počevši od 2021. kako bi se nagodio u sudskom postupku koji je pokrenuo dioničar, tvrdeći da su članovi odbora preplaćeni. No između 2018. i 2020. prosječan direktor Tesle dobio je ukupno oko 12 milijuna dolara u gotovini i dionicama — osam puta više od prosječnog direktora Alphabeta, drugog najplaćenijeg među kompanijama tzv. “Veličanstvene sedmorke” u tom razdoblju.

“Kompenzacije nisu pretjerane”

Vrijednost tih inicijalnih nagrada eksplodirala je zajedno s rastom cijene Teslinih dionica u sljedećim godinama. To vrijedi i za ostalih šest tvrtki iz “Veličanstvene sedmorke” (Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft i Amazon), koje su tako prozvane jer je njihov rast na burzi snažno potaknuo dugotrajno bikovsko tržište. No Tesla je jedina kompanija u kojoj su početne dioničke nagrade direktora imale tako iznimno velik utjecaj na bogatstvo koje su stekli obavljajući poslove koji su zapravo — honorarni, pokazuje analiza Equilara. Prosječna kompenzacija Teslinih direktora između 2018. i 2024. — uključujući četiri godine bez isplate — i dalje je bila dva i pol puta veća od kompenzacije direktora Mete, drugog najplaćenijeg odbora u istom razdoblju.

Tesla je u izjavi za Reuters poručila da kompenzacije direktora “nisu pretjerane, već izravno vezane uz izvedbu dionice i stvaranje vrijednosti za dioničare”. Dodali su da članovi odbora pružaju izvanrednu uslugu Tesli i posvećuju “znatno vrijeme i trud”, primjerice sudjelujući na 58 sastanaka odbora ili odborskih komiteta tijekom 2024., što je “znatno iznad industrijskih normi”.

Bez rizika od gubitka

Upravni odbor Tesle isplaćivao si je kompenzacije u obliku opcijskih dionica umjesto stvarnih dionica — praksa koju neki stručnjaci za korporativno upravljanje kritiziraju jer uvelike povećava potencijalni dobitak direktora bez rizika gubitka. Teslini direktori unovčili su desetke ili stotine milijuna dolara opcija, ali još uvijek drže jednako velike količine neiskorištenih opcija, pokazuje Equilar.

Opcije daju pravo kupnje dionica po unaprijed određenoj cijeni nakon proteka određenog vremena. Stručnjaci kažu da opcije ne nose nikakav rizik: ako cijena dionice padne ispod unaprijed definirane cijene, direktor ih jednostavno ne mora kupiti. Ako pak cijena poraste, otkupe se po nižoj cijeni i odmah prodaju s profitom.

Equilar je analizirao gotovinske i dioničke kompenzacije direktora “Veličanstvene sedmorke” od 2018. do 2024. Tesla je u prosjeku isplaćivala 1,7 milijuna dolara godišnje, unatoč suspenziji plaća za većinu tog razdoblja. Meta je bila druga s gotovo 685.000 dolara. Amazon je bio najskromniji, s oko 307.000 dolara.

Rast vrijednosti kompanija

Equilar je također izračunao ukupnu životnu zaradu svakog direktora, uključujući vrijednost svih dionica i opcija koje su držali ili prodali. Tesla je ukupno isplatila više od tri milijarde dolara samo petorici svojih osam trenutačnih članova odbora. Preostala trojica, Jeffrey Straubel, Jack Hartung i Joe Gebbia, pridružili su se nakon što su kompenzacije suspendirane.

Nekoliko direktora u ostalim tvrtkama “Veličanstvene sedmorke” također je zgrnulo bogatstvo na rastu vrijednosti kompanija, pokazuje analiza. No usporedbe su otežane različitim trajanjem mandata i činjenicom da su neki direktori osobno kupovali dionice, što Equilar nije mogao izdvojiti iz njihovih ukupnih prihoda.