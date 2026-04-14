Tko su najpopularnije osobe u Americi? Pjevačica, bivši predsjednik i Zelenski na vrhu – a gdje je Trump?

Novo istraživanje među Amerikancima pokazuje da country zvijezda uvjerljivo predvodi ljestvicu popularnosti ispred vodećih političara, dok se pri dnu nalaze tehnološki moguli i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Tko danas uživa najveću popularnost u Sjedinjenim Državama? Prema nacionalnom istraživanju među odraslim Amerikancima koje je provelo Sveučilište Massachusetts Lowell, na samom vrhu našla se glazbena ikona Dolly Parton, koja je nadmašila sve ostale ponuđene osobe – uključujući i ključne političke figure u zemlji.

Parton, koja je prošlog siječnja navršila 80 godina, ima neto popularnost od +65, što je 51 bod više od Baracka Obame (+14) i 52 boda više od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (+13). Također je 62 boda ispred tek blago pozitivne Taylor Swift (+3).

Bernie Sanders ostvario je +6, dok je George W. Bush iznenađujuće zabilježio +5. Ovi političari stoje znatno bolje od primjerice Marca Rubija (-3), Alexandrije Ocasio-Cortez (-6), JD Vancea (-10), Kamale Harris (-11) i Gavina Newsoma (-14).

Gdje je Donald Trump?

Pa, on je na –18, što znači da je kraljica country glazbe ispred njega za čak 83 boda. Niže na listi nalaze se Joe Biden (-19), Benjamin Netanjahu (-19), Tucker Carlson (-21) i Mark Zuckerberg (čak –43). Vladimir Putin zauzima samo dno prema mišljenju Amerikanaca, s -65, što znači da je u suštini potpuna suprotnost Parton.

izvor: X