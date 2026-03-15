Od sportaša do glazbenika: Ove 22 zvijezde pretvorile su slavu u bogatstvo vrijedno milijarde dolara

Od Rogera Federera, novog imena na listi, do Oprah Winfrey – ovo su sportaši i zabavljači koji su uspjeli ući na Forbesovu listu svjetskih milijardera za 2026. godinu.

Prošlo je šesnaest godina otkako su Bruno Mars i reper Travie McCoy prvi put zapjevali o želji da postanu milijarderi i završe na naslovnici časopisa Forbes. I dok nijedan od njih dvojice zasad nije ostvario taj cilj, mala, ali sve brojnija skupina njihovih slavnih kolega uspjela je ući na Forbesovu listu svjetskih milijardera za 2026. godinu.

Kako sportaši i zabavljači potpisuju sve veće ugovore i sponzorske sporazume te se sve više ponašaju kao vlasnici i poduzetnici (a sve manje kao zaposlenici), Forbes je na ovogodišnjoj listi pronašao 22 slavna milijardera čija je ukupna imovina procijenjena na 48,1 milijardu dolara. To je porast u odnosu na 2025., kada ih je bilo 18 s ukupnim bogatstvom od 39 milijardi dolara. Novi članovi na listi za 2026. su Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre i James Cameron. Oni se pridružuju legendama poput Stevena Spielberga, Georgea Lucasa i Oprah Winfrey, koji su na Forbesovu listu milijardera ušli još 1990-ih i početkom 2000-ih, kao i novijim imenima poput Kim Kardashian, Taylor Swift i Rihanne.

Definirati “slavnu osobu” nije jednostavno, no Forbes se odlučio fokusirati na ljude koji su prvo postali poznati, a tek potom iznimno bogati. Takva definicija uvelike uključuje zabavljače i sportaše. Ne obuhvaća one koji su poznati zato što su bogati ili zbog uspjeha svojih tvrtki, poput predsjednika Donalda Trumpa ili Marka Cubana.

Ove 22 slavne osobe dovoljno su bogate da se nađu na Forbesovoj listi svjetskih milijardera za 2026., poredane prema visini bogatstva

#22. Dr. Dre

Neto bogatstvo: 1 milijarda dolara | Dob: 61 | Državljanstvo: Amerikanac

Legendarni reper i glazbeni producent suosnovao je proizvođača slušalica Beats Electronics i streaming servis Beats Music, koje su on i drugi investitori 2014. prodali Appleu za oko tri milijarde dolara u gotovini i dionicama. Također je 1996. osnovao izdavačku kuću Aftermath Entertainment, a nakon odlaska iz pionirske rap grupe N.W.A i izdavačke kuće Death Row Records pomogao je lansirati karijere superzvijezda poput Eminema, 50 Centa i Kendricka Lamara.

#21. Beyoncé Knowles-Carter

Neto bogatstvo: 1 milijarda dolara | Dob: 44 | Državljanstvo: Amerikanka

Većina bogatstva pop zvijezde Beyoncé dolazi iz gotovo tri desetljeća karijere kao solo izvođačice i članice ženske grupe Destiny’s Child. Drži rekord po broju osvojenih nagrada Grammy – ukupno 35 – a 2025. osvojila je i prvu nagradu za Album godine. Ona i njezin suprug, milijarder Jay-Z, 2023. su kupili vilu u Malibuu vrijednu 200 milijuna dolara, što je bila najskuplja prodaja kuće u povijesti Kalifornije.

#20. Rihanna

Neto bogatstvo: 1 milijarda dolara | Dob: 38 | Državljanstvo: Barbadošanka

Iako Rihanna već deset godina nije objavila novi album pa obožavatelji i dalje nagađaju kada će se vratiti glazbi, najveći dio njezina bogatstva nastao je izvan pozornice. Njezin najvrjedniji poslovni pothvat je Fenty Beauty, kozmetička kompanija koju suvlasnički vodi s luksuznim konglomeratom LVMH. Prema navodima medija, LVMH razmatra prodaju svog udjela u Fentyju u transakciji koja bi kompaniju mogla procijeniti na između jedne i dvije milijarde dolara.

#19. James Cameron

Neto bogatstvo: 1,1 milijarda dolara | Dob: 71 | Državljanstvo: Kanađanin

Cameron je režirao tri od četiri filma s najvećom zaradom svih vremena: Titanic, Avatar i Avatar: Put vode. Nakon kolege milijardera Stevena Spielberga drugi je najuspješniji redatelj u povijesti po zaradi na kino-blagajnama, s gotovo devet milijardi dolara globalnih prihoda. Kada je Avatar u kinima zaradio gotovo tri milijarde dolara, a dodatne milijune donijeli su DVD prodaja i streaming, Cameron je prema procjenama zaradio oko 350 milijuna dolara prije poreza i troškova.

#18. Roger Federer

Neto bogatstvo: 1,1 milijarda dolara | Dob: 44 | Državljanstvo: Švicarac

Federer nije samo osvojio 20 Grand Slam naslova prije nego što se povukao iz profesionalnog tenisa 2022. godine. Izgradio je i jedan od najvrjednijih sponzorskih portfelja u povijesti sporta, zarađujući u najboljim godinama i do 100 milijuna dolara godišnje izvan terena zahvaljujući suradnji s brendovima poput Uniqla, Rolexa i Mercedesa. Njegov najveći poslovni potez bio je procijenjeni udio od tri posto u švicarskoj kompaniji za sportsku odjeću On, koja je izašla na burzu 2021. i danas ima tržišnu vrijednost od gotovo 15 milijardi dolara.

#17. Jerry Seinfeld

Neto bogatstvo: 1,1 milijarda dolara | Dob: 71 | Državljanstvo: Amerikanac

Komčar i dalje zarađuje od svoje hit-serije iz 1990-ih Seinfeld. On i sukreator Larry David navodno dobivaju 15 posto prihoda od prava na ponovno emitiranje serije, što uključuje prodaju lokalnim televizijskim postajama i streaming platformama. Netflix je 2019. kupio globalna prava za streaming serije u petogodišnjem ugovoru vrijednom više od 500 milijuna dolara.

#16. Arnold Schwarzenegger

Neto bogatstvo: 1,2 milijarde dolara | Dob: 78 | Državljanstvo: Amerikanac

Jedan od najplaćenijih glumaca u povijesti Hollywooda i bivši guverner Kalifornije zaradio je oko 500 milijuna dolara (prije poreza i troškova) od honorara i udjela u dobiti svojih filmova. Još je više zaradio zahvaljujući ranim ulaganjima u različita područja, od nekretnina u Kaliforniji do nekih od najvrjednijih svjetskih brendova. Jedno od njegovih najboljih ulaganja bio je manjinski udio u tvrtki Dimensional Fund Advisors milijardera Davida Bootha, u vrijeme kada je upravljala imovinom vrijednom oko 12 milijardi dolara. Danas DFA upravlja imovinom većom od bilijun dolara.

#15. Bruce Springsteen

Neto bogatstvo: 1,2 milijarde dolara | Dob: 76 | Državljanstvo: Amerikanac

Član Rock and Roll Kuće slavnih prodao je više od 140 milijuna albuma diljem svijeta tijekom više od 50 godina turneja i snimanja. Njegova najveća jednokratna zarada došla je 2021., kada je glazbeni katalog prodao kompaniji Sony Music Entertainment za oko 500 milijuna dolara.

#14. LeBron James

Neto bogatstvo: 1,4 milijarde dolara | Dob: 41 | Državljanstvo: Amerikanac

James je zaradio više od 500 milijuna dolara prije poreza kroz plaće tijekom karijere u NBA ligi, igrajući za Cleveland Cavalierse, Miami Heat i svoj sadašnji klub, Los Angeles Lakerse. Prema procjenama Forbesa, izvan terena zaradio je i više od milijarde dolara prije poreza kroz poslovne pothvate i sponzorske ugovore s kompanijama poput PepsiCoa, Nikea i Beatsa by Dre.

#13. Tyler Perry

Neto bogatstvo: 1,4 milijarde dolara | Dob: 56 | Državljanstvo: Amerikanac

Redatelj, glumac, producent i scenarist Perry najpoznatiji je po franšizi “Madea”, koja je zaradila više od 660 milijuna dolara. Njegovo bogatstvo dolazi i od udjela koji prima kao producent te od velikog kataloga sadržaja koji datira još iz ranih 1990-ih. Perry je stopostotni vlasnik sadržaja koji je stvorio.

#12. Dick Wolf

Neto bogatstvo: 1,5 milijardi dolara | Dob: 79 | Državljanstvo: Amerikanac

Wolf je kreator televizijskih franšiza Law & Order, Chicago i FBI. Njegova produkcijska kuća Wolf Entertainment od 2004. ima ugovor o podjeli dobiti s Universal Televisionom, što mu omogućuje da zadrži gotovo polovicu dobiti serija kada se prodaju za ponovno prikazivanje.

#11. “Tiger” Woods

Neto bogatstvo: 1,5 milijardi dolara | Dob: 50 | Državljanstvo: Amerikanac

Woods je tijekom profesionalne golf karijere zaradio oko 1,9 milijardi dolara prije poreza, uključujući rekordnih 121 milijun dolara nagrada na PGA Touru. I to unatoč činjenici da je navodno odbio “nevjerojatno golemu” ponudu novog LIV Golf Toura, za koju je bivši izvršni direktor LIV-a Greg Norman rekao Washington Postu da bi iznosila “visokih devet znamenki”.

#10. Magic Johnson

Neto bogatstvo: 1,6 milijardi dolara | Dob: 66 | Državljanstvo: Amerikanac

Johnson je tijekom igračke karijere zaradio ukupno oko 40 milijuna dolara plaće i manje od četiri milijuna dolara godišnje od sponzorstava, uglavnom igrajući za Los Angeles Lakerse 1980-ih. Danas je manjinski vlasnik četiri profesionalna sportska kluba, uključujući Los Angeles Dodgerse i Washington Commanderse, no najveći dio njegova bogatstva dolazi od većinskog udjela u životnom osiguravajućem društvu Equitrust, čija imovina iznosi gotovo 34 milijarde dolara, a koje je preuzeo 2015.

#9. Peter Jackson

Neto bogatstvo: 1,9 milijardi dolara | Dob: 64 | Državljanstvo: Novozelanđanin

Najpoznatiji po režiji trilogija Gospodar prstenova i Hobbit, Jackson je postao milijarder 2021. nakon što je tehnološki odjel svoje kompanije za vizualne efekte Wētā FX prodao tvrtki Unity Software za 1,6 milijardi dolara u gotovini i dionicama. Kasnije ove godine ponovno će se vratiti franšizi koja ga je proslavila kao producent nadolazećeg filma The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

#8. Kim Kardashian

Neto bogatstvo: 1,9 milijardi dolara | Dob: 45 | Državljanstvo: Amerikanka

Kardashian je postala poznata kao zvijezda popularnog reality showa Keeping Up with the Kardashians. No milijarderka je postala zahvaljujući svojoj kompaniji za oblikujuće rublje Skims, koju su privatni investitori u posljednjem krugu financiranja 2025. procijenili na pet milijardi dolara.

#7. Taylor Swift

Neto bogatstvo: 2 milijarde dolara | Dob: 36 | Državljanstvo: Amerikanka

Swift je postala milijarderka 2023. zahvaljujući zaradi od turneje Eras i vrijednosti glazbenog kataloga. Njezino bogatstvo uključuje gotovo milijardu dolara procijenjene zarade od autorskih naknada i turneja, glazbeni katalog vrijedan oko 900 milijuna dolara te nekretnine procijenjene na oko 100 milijuna dolara.

#6. Jay-Z

Neto bogatstvo: 2,8 milijardi dolara | Dob: 56 | Državljanstvo: Amerikanac

Otkako je 2019. postao prvi milijarder u hip-hopu, Jay-Z je gotovo utrostručio bogatstvo, ponajviše zahvaljujući unosnim poslovima u industriji alkoholnih pića. Godine 2021. prodao je 50 posto udjela u brendu šampanjca Armand de Brignac, poznatom kao Ace of Spades, luksuznom konglomeratu LVMH, a 2023. prodao je većinski udio u brendu konjaka D’Usse kompaniji Bacardi.

#5. Oprah Winfrey

Neto bogatstvo: 3,2 milijarde dolara | Dob: 72 | Državljanstvo: Amerikanka

Winfrey je svoj uspješni talk-show, koji se emitirao 25 godina do 2011., pretvorila u medijsko i poslovno carstvo. Dio dobiti od emisije, kao i prihode od filmova poput The Color Purple, Beloved i Selma (koje je koproducirala njezina kompanija Harpo Productions), reinvestirala je u opsežan portfelj nekretnina koji uključuje više od deset posjeda i oko 2100 hektara zemljišta na Havajima.

#4. Vincent McMahon

Neto bogatstvo: 3,6 milijardi dolara | Dob: 80 | Državljanstvo: Amerikanac

Vince McMahon pretvorio je World Wrestling Entertainment (WWE) iz regionalne organizacije u globalni fenomen. Pridružio se maloj očevijoj hrvačkoj kompaniji 1972., kupio je desetljeće kasnije i izveo na burzu 1999. McMahon je 2023. spojio WWE s organizacijom UFC i stvorio TKO Group Holdings u spajanju vrijednom 21 milijardu dolara. S mjesta izvršnog predsjednika TKO-a povukao se 2024. nakon optužbi za seksualno nedolično ponašanje, koje je negirao.

#3. Michael Jordan

Neto bogatstvo: 4,3 milijarde dolara | Dob: 63 | Državljanstvo: Amerikanac

Jordanova plaća tijekom njegove NBA karijere iznosila je ukupno samo 90 milijuna dolara, no od korporativnih partnerstava s kompanijama poput Nikea, Hanesa i Gatoradea zaradio je više od dvije milijarde dolara prije poreza. Većinu svog većinskog udjela u NBA klubu Charlotte Hornets prodao je 2023. u transakciji koja je momčad procijenila na oko tri milijarde dolara, ali je navodno zadržao manjinski udio u franšizi.

#2. George Lucas

Neto bogatstvo: 5,2 milijarde dolara | Dob: 81 | Državljanstvo: Amerikanac

Nakon što je 2012. prodao produkcijsku kompaniju Lucasfilm kompaniji Disney za četiri milijarde dolara u gotovini i dionicama, tvorac franšiza Ratovi zvijezda i Indiana Jones uglavnom se povukao iz filmske industrije. Danas je posvećen filantropiji i razvoju Muzeja narativne umjetnosti Lucas, koji bi se trebao otvoriti u Los Angelesu ove godine.

#1. Steven Spielberg

Neto bogatstvo: 7,1 milijarda dolara | Dob: 79 | Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivač studija DreamWorks i redatelj s najvećom ukupnom zaradom u povijesti filmske industrije, Spielberg i dalje dobiva dio prihoda od svake prodane ulaznice u tematskim parkovima Universala, zahvaljujući blockbusterima poput Ralja, Jurskog parka i Indiane Jonesa. Njegov najnoviji film, znanstvenofantastični triler Disclosure Day, trebao bi biti objavljen u svibnju.

Idon Nkanga, novinar Forbesa