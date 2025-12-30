Beyoncé postala milijarderka – peta je glazbena zvijezda kojoj je to uspjelo

Smion zaokret prema country glazbi doveo je do najuspješnije koncertne turneje u povijesti tog žanra koja joj je pomogla da “ulovi” bogatstvo od deset znamenki.

Za gotovo svakog drugog glazbenog izvođača, turneja The Renaissance World Tour predstavljala bi vrhunac karijere. Trosatno putovanje kroz diskografiju Beyoncé, koje je obuhvatilo cijelu njezinu karijeru, bilo je jedna od najvećih koncertnih senzacija 2023. godine, s gotovo 600 milijuna dolara prihoda te je, uz Taylor Swift, dodatno učvrstilo njezin status jedne od najvećih ikona globalne pop-kulture.

No 44-godišnja pop-superzvijezda ponovno je napravila veliki zaokret u karijeri 2024. godine, objavivši country album Cowboy Carter, koji joj je otvorio nova komercijalna vrata, donio božićni nastup na poluvremenu NFL utakmice i najprofitabilniju svjetsku koncertnu turneju 2025. godine. Time je Queen Bey priskrbila još jednu prestižnu titulu – milijarderke. Beyoncé je ozbiljno počela graditi poslovno carstvo 2010. godine, kada je osnovala Parkwood Entertainment i preuzela kontrolu nad gotovo svim aspektima svoje karijere. Tvrtka upravlja njezinom karijerom te producira svu njezinu glazbu, dokumentarce i koncerte, pritom pokrivajući većinu produkcijskih troškova kako bi zadržala veći dio zarade na kraju lanca.

“Kad sam odlučila sama upravljati sobom, bilo mi je važno da ne idem u neku veliku menadžersku kuću”, rekla je u intervjuu 2013. godine, povodom izlaska albuma Beyoncé. “Osjećala sam da želim slijediti Madonnine korake, biti snažna figura, imati vlastito carstvo i pokazati drugim ženama da, kad dođeš do ove faze karijere, ne moraš potpisivati ugovore s drugima i dijeliti novac i uspjeh – možeš to učiniti sama.”

Iako je Queen Bey proširila svoje poslovno carstvo na nekoliko industrija bliskih slavnim osobama – uključujući brend za njegu kose (Cécred), etiketu viskija (SirDavis) i modnu liniju (Ivy Park, ugašenu 2024.) – najveći dio njezina osobnog bogatstva i dalje dolazi iz glazbe, zahvaljujući kontroli nad pravima na iznimno vrijedan katalog i golemim prihodima od svjetskih turneja.

Model mini-rezidencije

U cijeloj industriji zabave gotovo da ne postoji profitabilniji pothvat od glazbenika koji može rasprodati stadione. U postpandemijskom razdoblju izvođači su krenuli logikom “što više, to bolje”, pretvarajući koncerte u spektakle golemih razmjera, često uz dodatni dokumentarni film na kraju turneje. Ulaznica za Cowboy Carter Tour ovoga ljeta fanovima je jamčila gotovo tri sata Beyoncéina nastupa, ali i leteći automobil, robotske ruke (koje su, naravno, točile SirDavis), zlatnog mehaničkog bika te gostovanja njezina supruga, djece i bivših članica Destiny’s Childa.

Postavljanje takve globalne produkcije ogroman je – i iznimno skup – pothvat. Za Cowboy Carter Tour to je značilo više od 350 članova ekipe, opremu vrijednu 100 šlepera i osam teretnih zrakoplova tipa 747 za prijevoz između gradova. U klasičnom modelu turneja, takav bi projekt bio financijski neodrživ, no Beyoncé je među pionirima novog modela mini-rezidencija, zadržavajući se u samo devet stadiona diljem Amerike i Europe tijekom više dana te održavši ukupno 32 koncerta. Kao i kod turneje Eras Taylor Swift, publika se pokazala spremnom putovati na velike udaljenosti i plaćati visoke cijene kako bi svjedočila tom spektaklu.

Time se Beyoncé pridružila elitnoj skupini slavnih osoba koje su nedavno premašile granicu od milijardu dolara – od 22 milijardera iz svijeta zabave koje je identificirao Forbes, gotovo polovica dodana je u posljednje tri godine – te je postala tek peta glazbenica u tom društvu, uz supruga Jay-Z-ija, Taylor Swift, Brucea Springsteena i Rihannu. Prema Pollstaru, Cowboy Carter Tour ostvario je više od 400 milijuna dolara prihoda od prodaje ulaznica, a prema Forbesovim procjenama dodatnih 50 milijuna dolara od prodaje suvenira na koncertima. Budući da je sve producirala Parkwood Entertainment, Beyoncé je uspjela ostvariti veće profitne marže. Kada se zbroje prihodi od turneje, glazbenog kataloga i sponzorskih ugovora, Forbes procjenjuje da je u 2025. godini, prije oporezivanja, zaradila 148 milijuna dolara, čime je postala treća najplaćenija glazbenica na svijetu.

Sama svoj gazda

Ova razina financijskog uspjeha gradila se postupno, osobito nakon razlaza s Destiny’s Childom početkom 2000-ih i prekida poslovne suradnje s ocem 2010. godine. Beyoncé je pronašla i nove načine da glazbu pretvori u događaj, uključujući iznenadno objavljeni album Beyoncé 2013., “vizualni album” Lemonade iz 2016. objavljen na HBO-u te nastup kao glavna zvijezda Coachelle 2018. godine za projekt Homecoming, koji je istodobno pratilo 458.000 gledatelja na YouTubeu i koji je kasnije prerastao u Netflixov dokumentarac – za koji je, prema procjenama, dobila 60 milijuna dolara.

Za Cowboy Carter snimila je poseban nastup na poluvremenu prve NFL božićne utakmice emitirane na Netflixu, za što je inkasirala procijenjenih 50 milijuna dolara, uključujući produkcijske troškove, te dodatno iskoristila novi western imidž kroz niz reklama za Levi’s, zaradivši još oko 10 milijuna dolara. Ipak, unatoč hitovima poput Texas Hold ‘Em, prodaja albuma u ekvivalentima (mjera koja uključuje streaming te digitalnu i fizičku prodaju) za 2025. godinu bila je manje od polovice one koju su ostvarili drugi pop izvođači poput Sabrine Carpenter, Bad Bunnyja ili The Weeknda, prema podacima Luminatea.

No u okruženju u kojem turneje čine više od tri četvrtine godišnjih prihoda izvođača – a insajderi glazbene industrije tvrde da taj udio u nekim slučajevima doseže i 90 posto – najviše zarađuju oni koji mogu napuniti najveće dvorane i stadione, poput Coldplaya, Shakire i Eda Sheerana.

Čeka se posljednji čin trilogije

Upravo to Beyoncé radi već cijelo desetljeće. Bila je prva izvođačica koja je 2016. predvodila turneju isključivo po stadionima, a spektakl je podigla na još višu razinu s Renaissance World Tourom 2023. godine. Poput Swift, producirala je i koncertni film te ga distribuirala izravno putem lanca kina AMC, zadržavši gotovo polovicu od 44 milijuna dolara globalne kino-zarade.

U rijetkim intervjuima koje je posljednjih godina davala, uvijek u pisanom obliku, Beyoncé je rekla da su Renaissance i Cowboy Carter prva dva dijela trilogije albuma različitih žanrova. Obožavatelji sada nagađaju kako će izgledati njen novi zaokret i kada će ponovno nastupiti uživo, iako je ranije ove godine za GQ izjavila da ubuduće želi ići na turneje samo dok njezina djeca nisu u školi, kako bi im omogućila barem privid normalnog djetinjstva.

“Uložila sam golem trud da ostanem vjerna vlastitim granicama i zaštitim sebe i obitelj”, objasnila je. “Nikakva količina novca ne vrijedi mog mira.”

Matt Craig, novinar Forbesa