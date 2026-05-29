Trojac iz američke tvrtke Astera Labs osvojio titulu EY Svjetskih poduzetnika godine

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra i Casey Morrison, suosnivači tvrtke Astera Labs, osvojili su prestižnu titulu EY Svjetskog poduzetnika godine 2026. Na 26. svjetskom izboru koji organizira revizorsko-konzultantska tvrtka EY, u konkurenciji predstavnika iz 46 zemalja i regija najboljima su se pokazali upravo poduzetnici iz Sjedinjenih Američkih Država.

Hrvatsko poduzetništvo u Monacu je predstavljao Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke ALTPRO, vodećeg hrvatskog proizvođača i izvoznika sustava za upravljanje, signalizaciju i sigurnost željezničkog prometa.

Casey Morrison, Jitendra Mohan i Sanjay Gajendra osnovali su Astera Labs 2017. godine, vođeni uvjerenjem da će umjetna inteligencija uskoro nadmašiti postojeća ograničenja podatkovnih centara te zahtijevati naprednija rješenja za povezivost. S ciljem uklanjanja ograničenja u prijenosu podataka i optimizacije performansi sustava, usmjerili su se na razvoj specijaliziranih hardverskih i softverskih rješenja za AI infrastrukturu. Danas tvrtka globalno posluje s više od 750 zaposlenika u 13 ureda diljem svijeta te surađuje s vodećim tehnološkim kompanijama.

Jedinstvenost i inovativnost hrvatskog poduzetništva predstavljao je ALTPRO

U konkurenciji najboljih svjetskih poduzetnika bio je i hrvatski poduzetnik Zvonimir Viduka, koji je prošle godine ponio titulu desetog hrvatskog EY Poduzetnika godine.

Zvonimir Viduka jedan je od najistaknutijih hrvatskih poduzetnika u području željezničke infrastrukture i sigurnosnih tehnologija, a tijekom više od 30 godina poduzetništva ostvario je brojne poslovne uspjehe. ALTPRO danas posluje u više od 55 zemalja na šest kontinenata, a njihove inovativne tehnologije koriste se na željeznicama diljem svijeta. Vizija tvrtke usmjerena je na razvoj sigurnijeg, pametnijeg i održivijeg željezničkog prometa kroz inovativna rješenja i pristup prilagođen potrebama korisnika. Kompanija danas okuplja više od 200 inženjera i stručnjaka te je međunarodno prepoznata po tehnološkoj izvrsnosti i visokim sigurnosnim standardima.

“Ovo je zaista posebno iskustvo, upoznati u jednom jutru poduzetnike sa svih šest kontinenata. Već smo ostvarili konkretne kontakte vezane uz naš posao i vjerujem da će iz toga proizaći dobra poslovna poznanstva, pa i zajednički projekti. Ono što ovaj program čini posebnim je razmjena iskustava, nitko nikome nije konkurencija, nego se otvoreno razgovara o poduzetničkim putevima i planovima za budućnost. Mislim da smo se kao predstavnici Hrvatske dobro snašli i dostojno predstavili našu poduzetničku zajednicu“, rekao je Zvonimir Viduka prilikom proglašenja novog EY Svjetskog poduzetnika godine.

Nakon svjetske završnice, program EY Poduzetnik godine se nastavlja te je poduzetnike i njihove uspješne poduzetničke priče moguće nominirati putem službene internetske stranice programa EY Poduzetnik godine.