Trostruko više poslova za američke kompanije na javnim nabavama u inozemstvu

Američke tvrtke potpisale su u 2025. uz podršku ministarstva trgovine ugovore o nabavi sa stranim vladama u vrijednosti 244 milijarde dolara, gotovo trostruko većoj nego u 2024., zahvaljujući narudžbama Boeingovih zrakoplova, izvijestila je u petak Uprava za međunarodnu trgovinu (ITA).

U 2024., posljednjoj godini mandata predsjednika Joea Bidena, ITA je pobrojala potpisane ugovore u vrijednosti od 87 milijardi dolara. Najniža vrijednost zabilježena je u pandemijskoj 2021. godini, od 17 milijardi dolara.

Ukupni iznosi uključuju samo potpisane ugovore.

Skok u 2025. poklapa se s valom neto narudžbi Boeingovih mlaznih zrakoplova, njih ukupno 1.075. Još u 2024. kompanija ih je bila uknjižila 377.

Boeingovi zrakoplovi i mlazni motori GE Aerospacea činili su lani 215 milijardi dolara ukupne vrijednosti ugovora sklopljenih uz podršku ITA-e, na temelju procjena vrijednosti koje je objavio kabinet predsjednika Donalda Trumpa, uz vrijednost izvoza od 187 milijardi dolara.

Proizvođači zrakoplova naplaćuju većinu iznosa kada isporuče letjelicu, što znači da će Boeing većinu iznosa kasirati tek nekoliko godina nakon završetka Trumpovog mandata u 2029. godini.

Američki proizvođač lokomotiva Wabtec potpisao je pak u rujnu ugovor vrijedan 4,2 milijarde dolara o isporuci 300 kompleta lokomotiva za teške vučne sustave Kazahstanu, nakon kampanje koja je uključivala telefonski razgovor predsjednika Trumpa i njegovog kazahstanskog kolege Kasyma-Jomarta Tokayeva, priopćila je ITA.

Narudžba predstavlja najveći inozemni posao Wabteca od osnivanja i spada među globalne infrastrukturne i projekte u sklopu nabavnih lanaca koje su američke tvrtke dogovorile u 2025. godini, ukupne vrijednosti 8,3 milijarde dolara, priopćila je ITA.

Ukupni iznos sklopljenih poslova sa stranim vladama od 244 milijarde dolara uključuje i deset milijardi dolara ugovora u obrambenom sektoru, te sedam milijardi dolara ugovora u energetskom sektoru i 3,4 milijarde dolara ugovora u tehnološkom sektoru, uključujući umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost, fintech i zdravstvo, navela je ITA.

Centar za pomoć u sklopu uprave savjetuje tvrtke o sudjelovanju na javnim natječajima u inozemstvu i često organizira sastanke visokorangiranih američkih i stranih dužnosnika kako bi promovirao američke tvrtke, pribavljajući resurse iz više državnih agencija, napominje Reuters.