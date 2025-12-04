Tvrtka člana NO Hrvatske pošte dobila višemilijunske poslove od HŽ infrastrukture

HŽ infrastruktura podijelila je višemilijunske poslove čišćenja pruge. Najviše dobila tvrtka Ante Sučića koji je u Nadzornom odboru Hrvatske pošte i u Stručnom odboru za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt zagrebačkog HDZ-a.

HŽ infrastruktura podijelila je poslove mehaničkog čišćenja pružnog pojasa od raslinja i drveća ukupne vrijednosti 23,5 milijuna eura plus PDV. Preciznije, to je bila procijenjena vrijednost natječaja, dok je vrijednost dodijeljenih poslova iznosila 16,76 milijuna eura plus PDV odnosno 20,95 milijuna.

Natječaj je bio podijeljen u četiri grupe, prema geografskim lokacijama, a odnosi se na razdoblje od četiri godine. U sva četiri slučaja radilo se o okvirnim sporazumima, što znači da u konačnici dogovoreni iznos i količina posla mogu biti i nešto manji ili veći od dogovorenog.

Ugovori za navedene grupe dodijeljeni su tijekom 2025. godine, a cijela procedura završila je tek nedavno zbog žalbi. Najviše poslova dobile su tvrtke Binđo i tvrtka Sanac.

Vlasnik tvrtke Binđo je Lovro Bilandžić koji posjeduje i 21,23 posto tvrtke Lonja-Strug d.d., koja je nekad pripadala Sisačko-moslovčkoj županiji, a u kojoj je svojevremeno bio u Nadzornom odboru. Vlasnik tvrtke Sanac je Ante Sučić, član Nadzornog odbora Hrvatske pošte i predsjednik Stručnog odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt zagrebačkog HDZ-a.

Tvrtka Binđo s podugovarateljima obrt Marjanović i Bramont za 5,19 milijuna eura plus PDV dobila je posao čišćenja područne radne jedinice (PRJ) Zapad. Procijenjena vrijednost tog posla iznosila je 6,5 milijuna eura plus PDV.

Tvrtka Sanac nakon žalbe dobila je posao čišćenja PRJ Jug vrijedan 4,34 milijuna eura plus PDV. Navedeni posao prvo je dodijeljen sinjskom obrtu Javor koji je bio povoljniji, no nakon žalbe mu je oduzet. Javor je dostavio Evidenciju prijevoznika otpada s datumom kasnijim od datuma otvaranja ponuda, što je dokument učinilo nevažećim. Procijenjena vrijednost tog posla iznosila je 4,5 milijuna eura plus PDV.

Tvrtke Sanac i Jet-Set zajednički su dobile posao čišćenja PRJ Istok vrijedan 4,77 milijuna eura plus PDV. Procijenjena vrijednost tog posla iznosila je 8,5 milijuna eura plus PDV.

Tvrtke Binđo (s podugovarateljem Bramont) kao jedan sudionik natječaja te tvrtka Primovending i obrt Usluge Jelačić kao drugi sudionik dobili su posao čišćenja područne radne jedinice (PRJ) Sjever za 2,46 milijuna eura plus PDV. Procijenjena vrijednost tog posla iznosila je 4,0 milijuna eura plus PDV. Primovending i Jelačić tijekom natječaja žalili su se na dodjeljivanje posla tvrtki Binđo iz niza razloga, no svi su odbijeni.