Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju

Četverogodišnji okvirni ugovor za odore pravosudne policije u rujnu su dobile tvrtke Hemco, Kap-ko, Galeb, Jadran-čarape trgovina i obrt Davor.

Tvrtka Hemco iz Đakova dobila je s partnerima u rujnu posao nabave odora za pravosudnu policiju vrijedan 3,69 milijuna eura plus PDV.

Navedeni natječaj bio je podijeljen u tri grupe. Predmet najvrijednije, procijenjene na 3,08 milijuna eura plus PDV, bile su odore za službenike pravosudne policije za potrebe Uprave za zatvorski sustav i probaciju. On je uključivao 1940 šilterica, 320 beretki, 320 vunenih kapa, 7.120 zimskih i 10.680 ljetnih hlača, 7.120 košulja dugih rukava i 7.120 košulja kratkih rukava, 20.400 majica kratkih rukava, 290 pulovera, 320 vjetronepropusnih jaknu, 1640 vodonepropusnih jakni, 27.200 ljetnih i 17.800 zimskih čarapa, 320 zimskih rukavica i uslugu izmjere 1.800 službenika. Ovaj posao dobila je zajednica tvrtki koju predvodi Hemco, a sadrži još zagrebački Kap-ko, osječki obrt Davor, omiški Galeb i zagrebačke Jadran-čarape trgovina. Njihova ponuda vrijedna 3,08 milijuna eura plus PDV bila je jedina na natječaju.

Četverogodišnji posao

Predmet druge grupe, procijenjene na 334 tisuće eura plus PDV, bile su odore za službenike pravosudne policije za potrebe Uprave za organizaciju pravosuđa. To je uključivalo 101 šiltericu, 612 zimskih i 1.295 ljetnih hlača, 506 dugih i 1.164 kratkih košulja, 3.181 majica kratkih rukava, 70 pulovera, 55 vjetronepropusnih jakni, 30 vodonepropusnih jakni, 3.050 ljetnih čarapa i izmjera za 280 službenika. Ovaj posao dobile su iste tvrtke, po cijeni od 332 tisuće eura.

Predmet treće grupe, procijenjene na 282 tisuće eura plus PDV, bile su odore za Interventni tim za potrebe Uprave za zatvorski sustav i probaciju. To je uključivalo 370 hlača, 65 jesensko-proljetnih jakni, 65 zimskih jakni, 550 majica kratkih i 550 majica dugih rukava, izmjere za 159 ljudi. Ovaj posao dobio je Hemco, po cijeni od 280 tisuća eura plus PDV.



Navedeni poslovi su okvirni sporazumi za razdoblje od četiri godine. To znači da su u konačnici teoretski moguća odstupanja od dogovorenih količina. Prvi u nizu ugovora sklopljen je u listopadu.