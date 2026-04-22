U ožujku 1,7 mil. zaposlenih, 1,4 posto manje na godišnjoj razini

Krajem ožujka 2026. u Hrvatskoj je bilo 1,7 milijuna zaposlenih, što je 1,4 posto manje nego u ožujku lani, dok istovremeno pada i broj nezaposlenih, pa tako stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 4,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U ožujku je u Hrvatskoj bilo 1.698.257 zaposlenih što je za 4.322 ili 0,3 posto više nego krajem veljače, a 1,4 posto manje u odnosu na ožujak lani.

U pravnim osobama bilo je zaposleno 1.468.415 osoba, što je za 2.176 ili 0,1 posto više nego mjesec dana prije. U odnosu na isti mjesec lani, broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,8 posto.

Po podacima koje DZS preuzima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama je krajem ožujka 2026. bilo 212.223 zaposlenih, što je za 2.213 ili 1,1 posto više nego u veljači ove godine. Na godišnjoj razini, broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama je porastao za 1,2 posto.

Zaposlenih osiguranih poljoprivrednika krajem ožujka je bilo 17.619, za 67 ili 0,4 posto manje na mjesečnoj razini, dok je godišnjoj zabilježen rast za 0,1 posto.

Na godišnjoj razini pad broja zaposlenih u 18 djelatnosti

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je na mjesečnoj razini najveći pad broja zaposlenih, za 1,3 posto, registriran u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, u kojoj je krajem ožujka bilo 81.595 zaposlenih. S druge strane, najveći postotni rast registriran je u rudarstvu i vađenju, za 0,9 posto, na 3.777 zaposlenih. Slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s 0,8 posto i 72.680 zaposlenih, pa građevinarstvo s rastom od 0,7 posto i 127.489 zaposlenih itd.

Od ukupno 20 područja djelatnosti za koje DZS objavljuje podatke, njih 18 je krajem ožujka ove godine zapošljavalo manje radnika nego krajem istog mjeseca lani, a postotno je najveći pad zabilježen u izdavačkim djelatnostima te djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja, za 7,5 posto, na 10.163. S padom od šest posto slijedi poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, koja je krajem trećeg mjeseca brojala 24.012 zaposlenih, pa administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, s 5,4 posto manje zaposlenika, njih 56.249 itd.

Rast je na godišnjoj razini zabilježen samo u obrazovanju, za 3,4 posto, na 136.316, te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, za 2,3 posto, na 116.380 zaposlenika.

Prerađivačka industrija, kao djelatnost s najvećim brojem zaposlenih, zabilježila je pad na godišnjoj razini za 4,2 posto, na 223.996, dok je na mjesečnoj razini broj zaposlenih porastao za 0,4 posto.

Druga djelatnost po broju radnika je trgovina na veliko i na malo, koja je u ožujku brojala 220.421 zaposlenog, uz pad na godišnjoj razini za 0,4 posto, dok je na mjesečnoj njihov broj ostao na istoj razini, pokazuje DZS-ova statistika.

Broj nezaposlenih na mjesečnoj razini manji za osam tisuća

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem ožujka 2026. u evidenciji Zavoda bilo je registrirano 75.931 nezaposleni, što je za 8.061 osobu ili 9,6 posto manje u odnosu na veljaču ove godine.

Stopa registrirane nezaposlenosti, koja se izračunava kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu, u ožujku je tako iznosila 4,3 posto, što je za 0,4 postotna boda manje nego u veljači 2026. godine, pokazuju podaci DZS-a.

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih je pao za 16,3 posto.