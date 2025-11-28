U ponedjeljak završavaju prijave za sufinanciranje fotonaponskih elektrana 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je kako će u ponedjeljak 1. prosinca u podne zatvoriti oba javna poziva za ugradnju fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, te ističu kako se dosad prijavilo više od 8000 građana.

Riječ je o pozivima ukupno vrijednima 28 milijuna eura kroz koje se građanima daju poticaji za ugrađene fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u 2024. i 2025. godini, priopćili su iz Fonda.

Napominju kako su pozivi namijenjeni vlasnicima obiteljskih kuća koji su, osim prebivališta na adresi kuće u trenutku puštanja u pogon, ispunjavali i sve ostale administrativne i tehničke uvjete – uključujući zakonitost objekta, suglasnosti ostalih suvlasnika i slično.

Na javni poziv za sufinanciranje elektrana ugrađenih tijekom 2024. Fond je dosad ukupno zaprimio oko 2.300 zahtjeva, dok je sufinanciranje za elektrane ugrađene u 2025. godini zatražilo 5.700 građana.

Iz Fonda poručuju prijaviteljima da još jednom provjere točnost i potpunost svojih prijava. Sve eventualne ispravke i dopune mogu se unijeti najkasnije do ponedjeljka, 1. prosinca, do 12 sati.

Prijavitelji čiji zahtjevi budu pozitivno ocijenjeni i unutar raspoloživih sredstava ostvarit će pravo na sufinanciranje 600 eura po kW instalirane snage fotonaponske elektrane, odnosno do 50 posto plaćene investicije.

U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu da su u protekle dvije godine sufinancirali oko 5600 fotonaponskih elektrana, a ovogodišnji javni pozivi dodatno će povećati taj broj.

Naglašavaju da takve investicije građanima omogućuju značajno smanjenje troškova energije, veću energetsku neovisnost te pridonose ciljevima dekarbonizacije i promicanju obnovljivih izvora, osobito energije sunca.

Fond planira nastaviti s financiranjem ovakvih programa i u narednim godinama, sukladno nacionalnim energetskim i klimatskim strategijama.