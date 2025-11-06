U pripremi natječaj za luku Omorika u Crikvenici vrijedan 7,54 milijuna eura plus PDV

Pripremljen je natječaj za izgradnju luke Omorika sa 131 vezom u Dramlju kod Crikvenice. Ukupna vrijednost projekta je 9,95 milijuna eura, a natječaja 7,54 milijuna eura plus PDV.

Županijska lučka uprava Crikvenica najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju luke Omorika u Crikvenici, odnosno Dramlju. Procijenjena vrijednost natječaja je 7,54 milijuna eura plus PDV.

Raspisivanju natječaja je prethodilo potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u listopadu. Tada je navedeno da je ukupna vrijednost projekta 9,95 milijuna eura.

Trenutačni izgled lučice; Foto: Županijska lučka uprava Crikvenica

131 vez, ormarići za struju i vodu

Projekt obuhvaća izgradnju primarnog i sekundarnog lukobrana, obalnog zida te gata. Na njima je predviđen smještaj oko 131 veza za plovila dužine od oko 5 do 10 m. Unutar luke će se po potrebi raditi i produbljenje akvatorija, gdje je to potrebno, radi osiguranja dostatne dubine za privez, uplovljavanje i isplovljavanje plovila. Luku će se opremiti opskrbnim ormarićima za struju i vodu, te se planira izvesti nova hidrantska mreža.

Na prostoru buduće luke na Gajevom šetalištu, trenutačno se nalazi lučica za privez barki. Ima 24 veza u komunalnom dijelu i sidrište sa 6 vezova u nautičkom dijelu.

Kriterij za izbor izvoditelja su cijena s utjecajem 70 posto, iskustvo stručnjaka s 20 i jamstvo s 10 posto. Očekivano trajanje projekta je 17 mjeseci.