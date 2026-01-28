U pripremi natječaj za Zeleni centar Bjelovar vrijedan 12 milijuna eura

Natječaj za gradnju bjelovarske zatvorene tržnice s garažom i popratnim sadržajima vrijedan 12,04 milijuna eura plus PDV je u pripremi.

Bjelovarski komunalac najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju zelenog centra Bjelovar procijenjen na 12,04 milijuna eura plus PDV.

Građevinski radovi obuhvaćaju izgradnju zgrade Zelenog Centra koja će uključivati prostor za tržnicu, gospodarske manifestacije, sajmove i slično. Centar će imati dvoetažnu podzemnu garažu javne namjene s Park&Ride sustavom. Garaža će imati kapacitet 166 parkirnih mjesta, a na etaži -1 nalazit će se i skladište – hladnjača. U prizemlju objekta bit će ugostiteljski dio s lokalima, prodajni dio tržnice, mesnica, ribarnica i mliječna tržnica. Unutar Zelenog centra uspostavit će se prostorni segmenti namijenjeni unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje i prerade, poput laboratorija za analizu tla i meda.

Ugostiteljski sadržaji bit će i na prvom katu i na “zelenom krovu” na kojem će biti i paviljoni.

Protiv malih izvoditelja jer žele kvalitetu

Projekt uključuje rekonstruciju i opremanje parka na Trgu hrvatskih branitelja, kao i obnovu odnosno zamjenu kapelice Sv. Florijana koja je zaštićena kao kulturno-povijesno dobro. Projektom se uređuje i višenamjenska, zelena i biciklistička infrastruktura u gradu središtu Urbanog područja Bjelovar.

Projektno tehničku dokumentaciju izradio je splitski Arching-studio.

“Radi se o vrlo zahtjevnom projektu u samom centru grada gdje se mora kopati na dubinu 15 do 20 metara i zbog toga smo u natječaj stavili kriterije koje mogu ispuniti samo kvalitetni izvođači”, rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak na press konferenciji u srijedu te dodao da bi postupak javne nabave trebao završiti za dva do tri mjeseca.

Najavio je da će se nakon realizacije tog projekta nastaviti s pripremom dokumentacije za drugu fazu obnove tržnice koja bi mogla biti gotova do 2030. ili 2032.

Predsjednica Uprave Komunalca Ivana Jurković Pišćević pojasnila je da je jedan od kriterija natječaja taj da tvrtke koje će se javiti moraju imati najmanje 10 milijuna eura prometa godišnje u zadnje tri godine. „Idemo maknuti sve one koji su jako mali jer je to izuzetno zahtjevan veliki projekt, tražimo kvalitetu”, dodala je.

Zainteresirane tvrtke u prethodnih pet godina moraju imati i jedan do tri istih ili sličnih radova čija kumulativna vrijednost mora biti barem 12,04 milijuna eura plus PDV.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja je cijena (70 bodova), dok jamstveni rok za otklanjanje nedostataka i iskustvo inženjera gradilišta nose 15 bodova svaki.

